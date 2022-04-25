ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bir yetkilinin kaynak gösterildiği haberlerde, güvenlik nedeniyle ziyaretin detaylarının açıklanmadığı, görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisi yer aldı.
Savaşın başından beri ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olan bugünkü görüşmede 3 önemli sonucun elde edildiği öne sürüldü. Bölgeden aktaran gazetecilerin iddiasına göre bu 3 önemli madde şu şekilde;
- Ukrayna savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'den 322 milyon dolar alacak.
- Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın güvenliğinin gelecekteki garantörleri arasında lider olabilir.
- Yakın gelecekte ABD Büyükelçiliği Kiev'e dönecek ve yeni bir büyükelçi atanacak.
Blinken ve Austin'in ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olması açısından dikkat çekiyor.
Son Dakika › Dünya › ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasında giriyor - Son Dakika