ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasında giriyor - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.

GÖRÜŞMELER ÇOK VERİMLİ GEÇTİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bir yetkilinin kaynak gösterildiği haberlerde, güvenlik nedeniyle ziyaretin detaylarının açıklanmadığı, görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisi yer aldı.

TARİHİ ZİRVEDEN 3 ÖNEMLİ SONUÇ ÇIKTI

Savaşın başından beri ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olan bugünkü görüşmede 3 önemli sonucun elde edildiği öne sürüldü. Bölgeden aktaran gazetecilerin iddiasına göre bu 3 önemli madde şu şekilde;

- Ukrayna savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'den 322 milyon dolar alacak.

- Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın güvenliğinin gelecekteki garantörleri arasında lider olabilir.

- Yakın gelecekte ABD Büyükelçiliği Kiev'e dönecek ve yeni bir büyükelçi atanacak.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ EN ÜST DÜZEY ZİYARET

Blinken ve Austin'in ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olması açısından dikkat çekiyor.