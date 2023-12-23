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ABD'li Rehine Gad Haggai Hamas Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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ABD'li Rehine Gad Haggai Hamas Tarafından Öldürüldü

Hamas çatışmaları sırasında ABD'li rehine Gad Haggai'nin öldüğü duyuruldu. ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris başsağlığı mesajı paylaşarak, Haggai'nin eşi Judy'nin güvenli bir şekilde dönmesini umduklarını ifade etti. Haggai'nin cesedi hala Hamas'ın elinde bulunuyor.

ABD\'li Rehine Gad Haggai Hamas Tarafından Öldürüldü
23.12.2023 - 10:26,
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Hamas çatışmaları sırasında Hamas tarafından eşi ile birlikte kaçırılan ABD'li rehine Gad Haggai'nin öldüğü duyuruldu. ABD Başkanı Joe Biden, Gad Haggai için başsağlığı mesajı paylaşarak eşi Judy Haggai'nin güvenli bir şekilde dönmesini umduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden ölüm haberine ilişkin yaptığı açıklamada, "Jill ve ben, Amerikalı Gad Haggai'nin 7 Ekim'de Hamas tarafından öldürüldüğüne inanıldığı haberi karşısında büyük üzüntü duyduk. Eşi Judy'nin esenliği ve sağ salim dönmesi için dua etmeye devam ediyoruz. Kızları geçen hafta rehinelerin aileleriyle yaptığım toplantıya telefonla katıldı. Bu aileler, sevdiklerinden haber beklerken son aylarda yaşadıkları üzücü çileyi benimle cesurca paylaştılar. Bu tahammül edilemez bir durum. Bugün, dört çocukları, yedi torunları ve diğer sevdikleri için dua ediyor ve bu trajik haberin yasını onlarla birlikte tutuyoruz. Halen rehin tutulanların tüm ailelerine verdiğimiz sözü bir kez daha teyit ediyorum. Onları evlerine getirmek için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI HARRİS VE NEW YORK VALİSİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Başkan Yardımcısı Kamala Harris Haggai ile ilgili paylaştığı mesajda, "Doug ve ben, 7 Ekim'de Hamas'ın acımasız terör saldırısında öldürüldüğüne inanılan Amerikan vatandaşı Gad Haggai için yas tutuyor ve eşi Judy'nin esenliği ve sağ salim geri dönmesi için dua ediyoruz. Bu trajik haberi alan aileleriyle birlikte düşüncelerimizi paylaşıyoruz" dedi. New York Valisi Kathy Hochul ise, "Aralarında New York bağlantısı olanların da bulunduğu çok sayıda rehine hala Hamas'ın esaretinde tutuluyor. Gad'in anısı hayırlara vesile olsun. Tüm rehineler eve dönene kadar dinlenemeyiz" ifadelerine yer verdi.

"HAGGAİ'NİN CESEDİ HALA GAZZE'DE HAMAS'IN ELİNDE BULUNUYOR"

Rehinelerin haberlerinin paylaşıldığı 'Kaçırılan ve kaybolanların iadesi için ailelerin karargahı' isimli sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Haggai ailesinin acısını paylaşıyoruz. 73 yaşındaki Gad Haggai, Ein Shosfit'te doğup büyüdü ve Hamas tarafından Kibbutz Nir Oz'dan kaçırıldı. Haggai, etrafındakileri güldürmeyi bilen, mizah dolu bir insandı. Özünde bir müzisyen, yetenekli bir yan flütçü, IDF grubunda çaldı ve hayatı boyunca müzik çaldı. 7 Ekim sabahı, eşi Judy ile birlikte kibutzun tarlalarında ve bağ bölgesinde düzenli sabah yürüyüşlerine çıkmıştı. Judy hala Hamas tarafından esir tutuluyor. Haggai'nin cesedi ise hala Gazze'de Hamas'ın elinde bulunuyor" denildi.

Kaynak: DHA
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