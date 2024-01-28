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ABD'li senatör Ürdün'deki saldırı sonrası çağrı yaptı: İran'ı sertçe vuralım - Son Dakika
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ABD'li senatör Ürdün'deki saldırı sonrası çağrı yaptı: İran'ı sertçe vuralım

Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik düzenlenen insansız hava aracıyla (İHA) saldırı sonucunda 3 ABD askeri öldü, 25 asker yaralandı. ABD Başkanı Joe Biden, saldırının İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti ve misilleme sözü verdi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Biden'ı suçlayarak İran'a saldırı çağrısında bulundu.

ABD\'li senatör Ürdün\'deki saldırı sonrası çağrı yaptı: İran\'ı sertçe vuralım
28.01.2024 - 22:51,  Güncelleme: 22:54
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Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı ABD'yi karıştırdı. ABD Başkanı Joe Biden misilleme sözü verirken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Biden'ı suçlayarak İran hedeflerine saldırı çağrısı yaptı.

Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri öldü, 25 asker ise yaralandı.

BIDEN İNTİKAM SÖZÜ VERDİ

Saldırı sonrası ABD Başkanı Joe Biden, sahadaki bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini kaydederek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz." ifadesini kullandı. Biden, yaptığı açıklamada intikam sözü vererek, "Hiç kuşkusuz, bizim seçeceğimiz bir zamanda ve şekilde tüm sorumlulardan hesap soracağız." dedi.

"İRAN'I SERTÇE VURALIM"

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Gazze savaşını daha geniş bir bölgesel çatışmaya yayılmasını engellemeye çalışan Biden'ın başarısız olduğunu belirterek İran'a saldırı çağrısında bulundu. Graham, İran'a saldırı çağrısında bulunarak, "Onları sertçe vuralım." dedi.

ABD GÜÇLERİNE YÖNELİK İHA SALDIRISI

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

3 ABD ASKERİ ÖLDÜ, 25 ASKER YARALANDI

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı. ABD Merkez Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri, Lindsey Graham, Joe Biden, Ürdün, İran, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li senatör Ürdün'deki saldırı sonrası çağrı yaptı: İran'ı sertçe vuralım - Son Dakika


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