ABD\'li Yargıç Kelly, Trump\'ın basın yasağı davasında Beyaz Saray\'a erişime hükmetti

ABD Bölge Yargıcı Timothy Kelly, Donald Trump yönetiminin bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray'a erişimini engellemesini ifade özgürlüğüne aykırı buldu.

ABD Bölge Yargıcı Timothy Kelly dün aldığı kararla, Donald Trump yönetiminin medya kuruluşlarına yönelik basın yasağı davası sonuçlanana kadar bu kurumlara Beyaz Saray'a erişim izni vermesi gerektiğine hükmetti. Kelly, ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı basın yasağının anayasanın ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına alan Birinci Değişiklik maddesini muhtemelen ihlal ettiğini bildirdi. Karar metninde, Trump'ın yasağı açıklarken kullandığı ifadelerin, medya kuruluşlarının anayasal koruma altındaki hakları ile basın kartlarının iptal edilmesi arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu gösterdiği kaydedildi. Yargıç Kelly, bu yorumların yasağın ifade özgürlüğüne yönelik bir 'misilleme' olduğunu kanıtladığını belirterek, "Başkan Trump, haberlerinin genel olarak yanlış ve kendisine karşı ön yargılı olduğuna inandığı için muhtemelen davacıları Beyaz Saray'dan menetti" değerlendirmesinde bulundu.