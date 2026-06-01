ABD'li Yorumculara İngiltere Girişi Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

ABD'li Yorumculara İngiltere Girişi Yasaklandı

ABD\'li Yorumculara İngiltere Girişi Yasaklandı
01.06.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cenk Uygur ve Hasan Piker'in İngiltere'ye girişi, kamu yararı gerekçesiyle engellendi.

ABD'nin tanınan siyaset yorumcuları Cenk Uygur ve Hasan Piker'in İngiltere'ye girişleri engellendi.

Uygur ve Piker, Londra'da düzenlenen SXSW konferansının konuşmacıları arasında yer alıyordu.

Uygur sosyal medyada paylaştığı mesajda Londra uçağına alınmadığını söyledi ve "İsrail'i eleştirdiğim için yasaklandım. Hâlâ özgür müyüz?" diye sordu.

Piker de yasak kararını "Batı, 'liberal değerleri' soykırımcı ve faşist bir yabancı hükümet uğruna terk ediyor. Yakında hepimiz İsrail'e benzeyeceğiz" ifadelerini kullanarak duyurdu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamaya göre iki ismin Elektronik Seyahat İzinleri (ETA), Birleşik Krallık'taki varlıklarının "kamu yararına uygun olmayabileceği" gerekçesiyle iptal edildi.

ETA'lar, yabancıların vize almadan Birleşik Krallık'ı altı aya kadar ziyaret etmelerine olanak tanıyor.

Bakanlık kararın "bireyin Birleşik Krallık toplumuna oluşturabileceği potansiyel riskin değerlendirilmesine" dayandığını belirtti.

Kişilerin Birleşik Krallık'a seyahat etmeyi hâlâ istiyorlarsa vize başvurusunda bulunmayı tercih edebileceği tavsiyesini paylaştı.

İşçi Partisi Milletvekili David Taylor, geçen hafta Piker'ın konuşmasının engellenmesi çağrısında bulunmuştu.

Taylor, kararın ardından X hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı'na teşekkür etti.

"Özellikle yasaklı bir terör örgütünü desteklemiş olanlar başta olmak üzere, nefret ve bölünme yaymaya çalışanlara kapılarımızı açmak için hiçbir sebep yok" dedi.

SXSW Londra'nın "bunun tekrar yaşanmaması için değerlendirme politikalarını gözden geçirmesi gerekir" yorumunda bulundu.

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Cenk Uygur, İngiltere, Politika, Medya, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li Yorumculara İngiltere Girişi Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:51:31. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'li Yorumculara İngiltere Girişi Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.