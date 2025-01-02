ABD Mahkemesi, Savunma Bakanı\'nın Terör Sanıklarının Savunma Anlaşmalarını Geçersiz Kılma Girişimini Usulsüz Buldu

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ABD'de mahkeme, Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in 11 Eylül 2001 terör saldırılarını planlamakla suçlanan 3 sanığın savunma anlaşmalarını geçersiz kılmaya yönelik girişiminin usulsüz olduğuna hükmetti.

Askeri Komisyon İnceleme Mahkemesi (CMCR), 11 Eylül terör saldırılarını planlamakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Muhammad Salih Mubarek Bin Attash ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi ile yapılan savunma anlaşmalarını geçersiz kılmaya yönelik temyiz başvurusunu değerlendirdi. CMCR, Austin'in '2001'deki 11 Eylül terör saldırılarını planlamakla' suçlanan 3 sanığın savunma anlaşmalarını geçersiz kılmaya yönelik girişimlerini hukuka aykırı buldu.

Mahkeme, komisyon yetkilisi Susan Escallier'in savunma anlaşması yapma yetkisine itiraz ederek, bu kararın kendine ait olduğunu belirten Austin'in 3 sanığın savunma anlaşmalarını geçersiz kılmaya yönelik girişimlerinin usulsüz olduğu kararına vardı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in, sanıkların ölüm cezasından kurtulmalarını sağlayacak şekilde daha hafif suçlamaları kabul etmelerine olanak tanıyan anlaşmaları geriye dönük olarak bozmasının 'adaletsiz' ve 'yetkisinin ötesinde' olduğunu kaydeden mahkeme, Austin'in Escallier tarafından müzakere edilen anlaşmaları bozma yetkisine sahip olmadığını belirtti.