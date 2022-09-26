Her sabah yapıyormuş! Boşandığı karısının mezarına idrarını boşaltırken kadının çocukları tarafından yakalandı - Son Dakika
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Her sabah yapıyormuş! Boşandığı karısının mezarına idrarını boşaltırken kadının çocukları tarafından yakalandı

26.09.2022 08:44

ABD New Jersey eyaletinde yaşlı bir adam, eski eşinin mezarına idrarını yaparken diğer aile üyelerinin gizli kamera yerleştirmesi marifetiyle yakalandı. Aile üyelerinin mezarlık müdüründen izin alarak yerleştirdiği gizli bir kamerayla yakalanan zanlının, her sabah erken saatlerde mezarlığa gelip bu ahlak dışı davranışta bulunduğu öğrenildi.

Linda Louise Torello 2017'de 66 yaşında kanserden öldü. Torello, New York'taki Tappan Reform Kilisesi'ndeki bir mezarlığa gömüldü. Kadının 43 yaşındaki oğlu Michael Murphy, birkaç kez mezarlığa bir torba dışkı bırakıldığını fark ettikten sonra bir şeylerin ters gittiğini fark etti.

KAMERA YERLEŞTİRMEK İÇİN İZİN İSTEDİLER

İlk başta Murphy dışkı içeren bir torba fark etti, ancak bunun yanlışlıkla, belki de bir köpek gezdiricisi tarafından oraya bırakıldığını düşündü. Ancak mezarlığı bir sonraki ziyaretinde aynı şeyi fark etti. Polis çağrıldı ve Torello'nun çocukları, faili yakalamak için mezarlıktaki müdürden mezarın yanına bir kamera yerleştirmek için izin aldı.

48 yıl önce boşandığı eski karısının mezarına idrarını yaparken kadının çocukları tarafından yakalandı

HER SABAH GELİP BUNU YAPIYORMUŞ

Murphy ve kız kardeşi, görüntüleri kontrol ettiklerinde, eylemi yapanın 1970'lerde anneleriyle kısa bir süre evli olan bir adam olduğunu görünce şok oldular. Murphy, kendisinin ve kız kardeşinin kaydettiği video ve resimlerin, adamın özellikle mezarına saygısızlık etmek için neredeyse her sabah saat 6.15'te mezarlığa gittiğini gösterdiğini söyledi.

48 yıl önce boşandığı eski karısının mezarına idrarını yaparken kadının çocukları tarafından yakalandı

"ACIMIZI DAHA DA BÜYÜTTÜ"

Acılı evlat, "Saklanırken titriyordum. Kız kardeşim ağlıyordu. Hastaydım, çok sinirliydim" dedi. Murphy, böyle bir eylemin kurbanı olmanın hissettiği büyük acıyı, annesinin ölümünü daha da zorlaştırdığını söyledi.

48 yıl önce boşandığı eski karısının mezarına idrarını yaparken kadının çocukları tarafından yakalandı
48 yıl önce boşandığı eski karısının mezarına idrarını yaparken kadının çocukları tarafından yakalandı
48 yıl önce boşandığı eski karısının mezarına idrarını yaparken kadının çocukları tarafından yakalandı
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New Jersey, Komik - İlginç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Her sabah yapıyormuş! Boşandığı karısının mezarına idrarını boşaltırken kadının çocukları tarafından yakalandı - Son Dakika


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