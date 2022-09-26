Her sabah yapıyormuş! Boşandığı karısının mezarına idrarını boşaltırken kadının çocukları tarafından yakalandı

Linda Louise Torello 2017'de 66 yaşında kanserden öldü. Torello, New York'taki Tappan Reform Kilisesi'ndeki bir mezarlığa gömüldü. Kadının 43 yaşındaki oğlu Michael Murphy, birkaç kez mezarlığa bir torba dışkı bırakıldığını fark ettikten sonra bir şeylerin ters gittiğini fark etti.

KAMERA YERLEŞTİRMEK İÇİN İZİN İSTEDİLER

İlk başta Murphy dışkı içeren bir torba fark etti, ancak bunun yanlışlıkla, belki de bir köpek gezdiricisi tarafından oraya bırakıldığını düşündü. Ancak mezarlığı bir sonraki ziyaretinde aynı şeyi fark etti. Polis çağrıldı ve Torello'nun çocukları, faili yakalamak için mezarlıktaki müdürden mezarın yanına bir kamera yerleştirmek için izin aldı.

HER SABAH GELİP BUNU YAPIYORMUŞ

Murphy ve kız kardeşi, görüntüleri kontrol ettiklerinde, eylemi yapanın 1970'lerde anneleriyle kısa bir süre evli olan bir adam olduğunu görünce şok oldular. Murphy, kendisinin ve kız kardeşinin kaydettiği video ve resimlerin, adamın özellikle mezarına saygısızlık etmek için neredeyse her sabah saat 6.15'te mezarlığa gittiğini gösterdiğini söyledi.

"ACIMIZI DAHA DA BÜYÜTTÜ"

Acılı evlat, "Saklanırken titriyordum. Kız kardeşim ağlıyordu. Hastaydım, çok sinirliydim" dedi. Murphy, böyle bir eylemin kurbanı olmanın hissettiği büyük acıyı, annesinin ölümünü daha da zorlaştırdığını söyledi.