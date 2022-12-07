Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin F-16 kararını yorumladı: Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor, bu herkesin yararına - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin F-16 kararını yorumladı: Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor, bu herkesin yararına

07.12.2022 14:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin 2023 savunma bütçesini içeren yasa tasarısından Türkiye'nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddelerin çıkarılmasıyla ilgili konuştu. Türkiye adına ilk açıklamayı yapan Çavuşoğlu, "Bu konuda ABD Kongre kararının önemli önemliydi. Nihai metinde olumsuz bir ifadenin olmaması olumlu bir gelişme. Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor, bu herkesin yararına" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"METİNDE OLUMSUZ BİR İFADENİN OLMAMASI OLUMLU BİR GELİŞME"

Çavuşoğlu'nun gündeminde ABD'nin 2023 savunma bütçesini içeren tasarısının son halinden, Temsilciler Meclisince Türkiye'nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddelerin çıkarılması da yer aldı. ABD'nin F-16 kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Biden ile Bali'deki görüşmesinde F-16 konusunda olumlu adımlar olduğunu söylemişti. Nihai metinde olumsuz bir ifadenin olmaması olumlu bir gelişme. Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor, bu herkesin yararına" ifadelerini kullandı.

ABD, TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI KONUSUNDAKİ KISITLAMALARI KALDIRDI

ABD'de alınan karar gereği F-16 uçaklarının satışı için kısıtlayıcı maddeler tasarıdan çıkarıldı. ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı. ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verdi.

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F-16, Dünya, Güncel, Son Dakika

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