ABD'nin Türkiye kararı Yunanistan'ı fena salladı! Hükümet ve muhalefet birbirine girdi - Son Dakika
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ABD'nin Türkiye kararı Yunanistan'ı fena salladı! Hükümet ve muhalefet birbirine girdi

13.10.2022 08:02

ABD'de Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisinin de çıkartılması Yunanistan'da olay oldu. Hükümet ile muhalefet karşı karşıya gelirken eski Başbakan Aleksis Çipras, mevcut Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e, "ABD Senatosu'nun Türk F-16'ları hakkındaki kararı Miçotakis doktrini için son derece ciddi bir yenilgidir" sözleriyle tepki gösterdi. Miçotakis cephesinden de yanıt hemen geldi.

Türkiye'ye ABD'den F-16'lar konusunda güzel bir haber geldi. F-16 satışını koşullara bağlayan tasarı reddedildi. Bu gelişme Yunanistan'ı karıştırdı. Eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Çipras, hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Başbakan Miçotakis'in partisinden Çipras'a yanıt gecikmedi.

ÇİPRAS MİÇOTAKİS'E SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'ye F-16'lar konusunda yeşil ışık yakılması sonrası konuşan eski Başbakan Çipras, Miçotakis ve ekibini topa tuttu. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD'ye son ziyaretinde Yunanistan'a F-35 sağlanması gerektiğini savunurken, Türkiye'ye F-16 verilmemesini talep etmişti. Çipras bunu hatırlattı ve, "ABD Senatosu'nun Türk F-16'ları hakkındaki kararı, Miçotakis doktrini için son derece ciddi bir yenilgidir" dedi.

ABD'nin Türkiye ile ilgili F-16 kararı Yunanistan'ı karıştırdı! Miçotakis ile Çipras birbirine girdi
Aleksis Çipras.

"TÜRKİYE ÖDÜLLENDİRİLİYOR"

Çipras'ın partisi SYRIZA'dan yapılan açıklamada, "Senato'nun dün F-16 savaş uçaklarının satışını sınırlayan koşulları reddetme kararı ile Türkiye, sadece Yunanistan'ın egemenliğine doğrudan meydan okuduğu ve Libya ile yeni muhtıralar imzaladığı için 'cezalandırılmamakla' kalmıyor, aynı zamanda ödüllendiriliyor" denildi.

"ULUSAL ÇIKARLAR İÇİN DAHA DA TEHLİKELİ HALE GELİYORLAR"

Ana muhalefette bulunan SYRIZA partisi, Miçotakis ve ekibini ulusal çıkarlar için giderek daha da tehlikeli olmak ile de şuçladı.

ABD'nin Türkiye ile ilgili F-16 kararı Yunanistan'ı karıştırdı! Miçotakis ile Çipras birbirine girdi
Kiriakos Miçotakis.

"ÇİPRAS ANADOLU AJANSI GİBİ KONUŞUYOR"

SYRIZA'nın bu suçlamalarına ise hükümet kanadından yanıt gecikmedi. Yunanistan'da hükümet sözcüsü Yannis Oikonomou, "SYRIZA, Türk Anadolu Ajansı gibi konuşuyor" ifadelerinde bulunurken, Yunanistan hükümetinin 'sahadaki güç dengesini kendi lehine değiştirmeyi kararlı olarak sürdüreceğini' savundu.

"ERDOĞAN AYNI CESARETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK"

Çipras ise iktidarı bir kez daha eleştirerek, "Başbakan Türkiye'nin egemenlik haklarımıza gerçekten meydan okuması durumunda yaptırımlar konusunu gündeme getirmeye bile cesaret edemediği sürece, Erdoğan aynı cesareti göstermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı! ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı! ABD Türkiye'ye F-16 satma konusunda ikiye bölündü! ABD Türkiye'ye F-16 satma konusunda ikiye bölündü!

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Son Dakika Dünya ABD'nin Türkiye kararı Yunanistan'ı fena salladı! Hükümet ve muhalefet birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Türkiye kararı Yunanistan'ı fena salladı! Hükümet ve muhalefet birbirine girdi - Son Dakika
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