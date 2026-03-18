ABD\'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit\'teki limana çekiliyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 07:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li yetkililer, İran'a yönelik operasyonlarda görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin, gemide çıkan yangın sonrası geçici olarak Girit'teki limana çekileceğini açıkladı.

ABD Donanması'nın en gelişmiş ve dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta yangın çıktı. Kızıldeniz'de görev yapan gemide çıkan yangının, ana çamaşırhane bölümündeki bir sistemden kaynaklandığı açıklandı. Yetkililer yangının çatışmayla bağlantılı olmadığını duyursa da, olayın büyüklüğü dikkat çekti.

30 SAAT SÜREN MÜDAHALE

Yangının kontrol altına alınmasının uzun sürdüğü ve bazı kaynaklara göre 30 saati aşkın sürede tamamen söndürülebildiği öne sürüldü. Olayda en az iki denizci yaralanırken, bazı personelin duman nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Yangın nedeniyle gemide ciddi yaşam alanı sorunları yaşandığı, yüzlerce denizcinin yatakhanelerini kullanamaz hale geldiği ve geçici çözümlerle barınmak zorunda kaldığı aktarıldı.

TAHLİYE VE HASAR TARTIŞMASI

ABD Donanması, geminin nükleer tahrik sisteminin zarar görmediğini ve operasyonel kapasitesini koruduğunu açıkladı. Ancak bazı personelin hava yoluyla tahliye edildiği bilgisi, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Pentagon'dan ise yangının boyutuna ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

9 AYDIR GÖREVDE: MORAL VE HAZIRLIK SORU İŞARETİ

USS Gerald R. Ford'un yaklaşık 9 aydır kesintisiz görevde olması, gemideki personelin morali ve operasyonel hazırlık düzeyi hakkında tartışmaları beraberinde getirdi. Uçak gemisinin daha önce Karayipler'de Venezuela'ya karşı operasyonlarda görev aldığı, ardından Orta Doğu'ya yönlendirildiği biliniyor. Uzmanlar, uzun konuşlanma süresinin teknik arızalar ve personel yorgunluğu riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

GİRİT'E ÇEKİLME HAZIRLIĞI

Reuters'a konuşan yetkililere göre, uçak gemisinin Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda Körfezi'ne geçici olarak çekilmesi planlanıyor. Ancak geminin burada ne kadar süre kalacağına dair net bir takvim paylaşılmadı.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE KRİTİK GELİŞME

USS Gerald R. Ford, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı operasyonlara destek veriyor. Bölgedeki askeri hareketlilik hızla artarken, gemide yaşanan yangın ABD'nin sahadaki askeri gücü ve operasyonel sürdürülebilirliği konusunda soru işaretlerini artırdı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Teknoloji, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Virajı alamayan çimento tankeri devrildi 1 yaralı Virajı alamayan çimento tankeri devrildi! 1 yaralı
Bahreyn’den Hürmüz Boğazı çağrısı Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı

07:26
İran: Buşehr Nükleer Santrali’ne füze isabet etti
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti
05:17
ABD Başkanı Trump’tan Joe Kent’in istifasına ilk yorum
ABD Başkanı Trump'tan Joe Kent'in istifasına ilk yorum
04:47
Savaşta 19. gün İran’ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
02:45
İran’dan Trump’a gözdağı: Sürprizlerimizi beklesin
İran'dan Trump'a gözdağı: Sürprizlerimizi beklesin
02:42
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
00:54
Galatasaray’ın Liverpool’u elemesi halinde rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde rakibi belli oldu
00:20
Okan Buruk’tan UEFA’ya sert tepki
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki
00:01
İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 07:34:48. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.