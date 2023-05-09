ABD'den 14 Mayıs seçimlerine "Batı'nın darbe girişimi" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Neyse ki ABD-Türkiye ilişkilerinden o sorumlu değil - Son Dakika
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ABD'den 14 Mayıs seçimlerine "Batı'nın darbe girişimi" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Neyse ki ABD-Türkiye ilişkilerinden o sorumlu değil

09.05.2023 22:43

Eski ABD Büyükelçisi Jeffrey, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs seçimlerini Batı'nın siyasi darbe girişimi olarak ifade etmesi hakkında konuştu. Büyükelçi Jeffrey, "İçişleri Bakanı'nın söyledikleri bizi her zaman endişelendirir. Çünkü uzunca bir süredir yaptığı açıklamaları izliyorum ve kendisinden ülkem hakkında adil ya da doğru hiçbir şey duymadım. Ancak neyse ki ABD-Türkiye ilişkilerinden o sorumlu değil." dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimleri tüm dünya mercek altına almış durumda. Batı, 2023'ün en önemli seçimi diye adlandırdığı Türkiye'deki seçimlerle ilgili sürekli analizler yayınlıyor. Son olarak ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey de değerlendirmelerde bulundu.

"SOYLU'NUN SÖZLERİ BİZİ HER ZAMAN ENDİŞELENDİRİR"

Seçim sürecine ilişkin VOA Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Jeffrey, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ABD ile ilgili değerlendirmeleriyle ilgili konuştu. Bakan Soylu'nun 14 Mayıs seçimlerini Batı'nın siyasi darbe girişimi olarak nitelendirmesi hakkında, "İçişleri Bakanı'nın söyledikleri bizi her zaman endişelendirir. Çünkü uzunca bir süredir yaptığı açıklamaları izliyorum ve kendisinden ülkem hakkında adil ya da doğru hiçbir şey duymadım. Ancak neyse ki ABD-Türkiye ilişkilerinden o sorumlu değil. Bu işlerden sorumlu olan kişilerin Washington'a ve Washington'un Ankara'daki rolüne bakışları çok farklı." dedi.

"BU ÇOK AMA ÇOK BELİRLEYİCİ BİR SEÇİM"

Jeffrey, bu seçimlerin Türkiye tarihinin en önemli seçimleri olarak nitelendirildiği yönündeki görüşe katıldığını belirterek, "Bu seçimler çok önemli çünkü özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altı yıl önce çok yakın sonuçların çıktığı bir referandumla kurduğu başkanlık sistemi için, ilk esas referandum niteliği taşıyor. Bu modeli ve son 20 yıllık AK Parti yönetimini beğeniyorlar mı? Bu, modern Türk tarihinde gördüğümüz tek partili ama koalisyon ortaklı en uzun iktidar. Dolayısıyla bu çok ama çok belirleyici bir seçim" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den 14 Mayıs seçimlerine 'Batı'nın darbe girişimi' diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Neyse ki ABD-Türkiye ilişkilerinden o sorumlu değil - Son Dakika


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