ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü - Son Dakika
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Dünya

ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü

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ABD'de yeni yönetimin Gazze'deki hem ABD hem de İsrailli vatandaşı olan esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'le daha kapsamlı anlaşma için Hamas'la gizli görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

05.03.2025 21:31  Güncelleme: 22:15
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ABD yönetiminin, Gazze'deki ABD vatandaşı İsrailli esirler ve İsrail'le daha kapsamlı bir anlaşma olasılığı konularında Hamas'la doğrudan gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

"ABD, HAMAS'LA İLK KEZ DOĞRUDAN GÖRÜŞTÜ"

ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin gizli görüşmelere ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hamas'la ilk kez doğrudan temas kurduğu kaydedildi. Axios'a konuşan kaynaklar, Washington yönetimi adına görüşmeleri ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in yürüttüğünü kaydederken, Boehler'in geçen haftalarda Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yetkilileriyle bir araya geldiğini aktardı.

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmelerin İsrail-ABD çifte vatandaşlığına sahip esirlerin serbest bırakılması konusuna odaklandığını belirten kaynaklar, tüm esirlerin salıverilmesi ile uzun vadeli bir ateşkese varılması için daha kapsamlı bir anlaşma olasılığının da ele alınan konular arasında olduğunu kaydetti. Kaynaklar, Trump yönetiminin Hamas'la iletişim konusunda İsrail'le istişare ettiğini, ancak Tel Aviv'in görüşmelerin muhtevasından farklı kanallar aracılığıyla haberdar olduğunu aktardı.

Söz konusu görüşmelerde herhangi bir mutabakat sağlanamadığı da vurgulandı. Beyaz Saray'dan ve Hamas'tan iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Halihazırda Gazze'de 59 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor, bunlardan beşinin Amerikan vatandaşlığının da bulunduğu belirtiliyor.

ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas\'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü

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Son Dakika Dünya ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü - Son Dakika

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