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ABD'ye ait uçak gemisi filosu Doğu Akdeniz'e ulaştı - Son Dakika

ABD'ye ait uçak gemisi filosu Doğu Akdeniz'e ulaştı

Son Güncelleme: 11.10.2023 01:11

İsrail'e destek için Washington yönetimi tarafından gönderilen ABD uçak gemisi filosu, Doğu Akdeniz'e ulaştı.

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği operasyon sonrası ABD'nin bölgeye gönderdiği donanma filosu, Doğu Akdeniz'e ulaştı. Aralarında dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ile çok sayıda gemiden oluşan donanma, İsrail açıklarına geldi.

DOĞU AKDENİZ'E ULAŞTI

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında büyük şok yaşayan İsrail'e, her zaman olduğu gibi ABD'den tam destek geldi. 8 Ekim'de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in hareket emri verdiği USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu Doğu Akdeniz'e ulaştı.

"İRAN VE HİZBULLAH'I CAYDIRMAK İÇİN GÖNDERİYORUZ"

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder bugün yaptığı açıklamada, donanmanın hareketine ilişkin, "Gerald Ford uçak gemimizi sadece İsrail'e yardım için değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ı caydırmak için gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞTE FİLODA OLAN GEMİLER

Taarruz grubunda USS Gerald Ford'a eşlik eden diğer gemiler şöyle sıralanıyor:

  • Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Normandy (CG 60)

Arleigh-Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri:

  • USS Thomas Hudner
  • USS Ramage
  • USS Carney
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya ABD'ye ait uçak gemisi filosu Doğu Akdeniz'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'ye ait uçak gemisi filosu Doğu Akdeniz'e ulaştı - Son Dakika
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