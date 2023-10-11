ABD'ye ait uçak gemisi filosu Doğu Akdeniz'e ulaştı

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği operasyon sonrası ABD'nin bölgeye gönderdiği donanma filosu, Doğu Akdeniz'e ulaştı. Aralarında dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ile çok sayıda gemiden oluşan donanma, İsrail açıklarına geldi.
Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında büyük şok yaşayan İsrail'e, her zaman olduğu gibi ABD'den tam destek geldi. 8 Ekim'de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in hareket emri verdiği USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu Doğu Akdeniz'e ulaştı.
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder bugün yaptığı açıklamada, donanmanın hareketine ilişkin, "Gerald Ford uçak gemimizi sadece İsrail'e yardım için değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ı caydırmak için gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.
Taarruz grubunda USS Gerald Ford'a eşlik eden diğer gemiler şöyle sıralanıyor:
Arleigh-Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri:
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