ABD'nin Nevada eyaletindeki kasaba çekirgelerin istilasına uğradı! Görenler "Kıyamet" alarmı zannetti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Nevada eyaletindeki kasaba çekirgelerin istilasına uğradı! Görenler "Kıyamet" alarmı zannetti

18.06.2023 13:37

ABD'nin Nevada eyaletindeki Elko isimli kasabada panik ve korku yaşanıyor. Sabah saatlerinde uyanan Elkolular, kasabanın her yerine yayılmış çekirgeleri görünce panik oldu. Birçok müstakil evin içine kadar giren çekirgelerin, tarlaları talan ettiği ve aynı zamanda trafikte de risk yarattığı belirtildi. Ancak bilim insanları, bu çekirge türünün insanlara tamamen zararsız olduğunu açıkladı.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Elko isimli kasabada panik ve korku yaşanıyor. Bu endişenin sebebi ise şehri ele geçiren çekirgeler. Sabah saatlerinde uyanan Elkolular, kasabanın her yerine yayılmış çekirgeleri görünce panik oldu.

BUNUN BİR KIYAMET ALAMETİ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER VAR

Kaldırımlar, otoyollar ve diğer kamusal alanlarda milyonlarca çekirgeyi gören kasaba halkı yetkililere haber verdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bunun kıyamet alameti olduğunu söyledi.

ABD'de bir kasabayı çekirgeler istila etti! Sosyal medyada 'Bu bir kıyamet alameti' yorumları yapılıyor

TRAFİKTE RİSK YARATIYORLAR

Birçok müstakil evin içine kadar giren çekirgelerin, tarlaları talan ettiği ve aynı zamanda trafikte de risk yarattığı belirtildi. Çekirgeleri ezen otomobiller sebebiyle yolların kayganlaştığı aktarılırken yetkililer "dikkatli sürün" uyarısı yaptı.

İNSANLARA TAMAMEN ZARARSIZ

Sıçrama ve yürüme yeteneğine sahip olan çekirge türünün uçamadığını açıklayan bilim insanları, bu çekirge türünün insanlara tamamen zararsız olduğunu duyurdu.

ABD'de bir kasabayı çekirgeler istila etti! Sosyal medyada 'Bu bir kıyamet alameti' yorumları yapılıyor

"BENİ GERÇEKTEN KORKUTTU"

Bölgede yaşayan Colette Reynolds isimli ABD'li, "Kafamı camdan çıkarınca bütün duvarın çekirgelerle kaplı olduğunu gördüm. Bu durum beni gerçekten korkuttu" ifadesini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • TC Selçuk Okumuş: alamettir ama hemen kopmaz kıyamet. henüz dünyaya hakim olmadı islam. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Bahadır Kaan Akbudak: Türkler : Kıyamet kopacak az kaldı. Hakettiler Allah yolladı çekirgeleri.... vs vs vs Cevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
500

Nevada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Nevada eyaletindeki kasaba çekirgelerin istilasına uğradı! Görenler 'Kıyamet' alarmı zannetti - Son Dakika


Son Dakika
13:41 Son Dakika! İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 3 şahsın cansız bedeni bulundu
13:37 Son Dakika! İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 3 şahsın cansız bedeni bulundu
13:39 Burcu Esmersoy, rengarenk bikinileriyle pozlar verdi
13:35 Kim der 46 yaşında! Burcu Esmersoy rengarenk bikinileriyle şov yaptı
13:20 Fatih Karagümrük, Hırvat hoca Slaven Bilic ile görüşüyor
13:15 Slaven Bilic, Süper Lig'e dönüyor! İstanbul ekibinin başkanı ile ilk görüşme gerçekleşti
12:57 ABD'nin Nevada eyaletindeki kasaba çekirgelerin istilasına uğradı! Görenler "Kıyamet" alarmı zannetti
12:52 ABD'de bir kasabayı çekirgeler istila etti! Sosyal medyada "Bu bir kıyamet alameti" yorumları yapılıyor
12:40 Abdüllatif Şener başka partiye oy vermesini eleştirenler hakkında açıklama yaptı: Kendi seçim hatalarını unutturmak için
12:36 Abdüllatif Şener'den eleştirilere halaylı yanıt: CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2023 14:05:18. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin Nevada eyaletindeki kasaba çekirgelerin istilasına uğradı! Görenler "Kıyamet" alarmı zannetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement