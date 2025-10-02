ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı - Son Dakika
Dünya

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı

02.10.2025 18:36
ABD'nin New York kentinde, Delta Hava Yolları'nın alt kuruluşu Endeavor Air'e ait iki yolcu uçağı, LaGuardia Havalimanı'nda hareket halindeyken çarpıştı. Kaza sonucunda bir uçuş görevlisi hafif yaralandı. Kazanın nedeni olarak pilotların geçiş üstünlüğü kuralına uymaması ve ABD Federal Havacılık İdaresi'nin talimatlarına uyulmaması gösterildi. Delta Hava Yolları, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Delta Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, LaGuardia Havalimanı'nda iki Delta uçağının, alanda hareket halindeyken çarpıştığı bilgisi paylaşıldı.

UÇAKLAR HAREKET HALİNDEYKEN ÇARPIŞTI

Açıklamaya göre, gece saatlerinde meydana gelen olayda, North Carolina seferinden dönen bir uçağa, aynı firmanın, Virginia eyaletine uçmak üzere piste doğru hareket eden diğer uçağı çarptı ve kanat bölgesinde büyük tahribata yol açtı.

1 UÇUŞ GÖREVLİSİ HAFİF YARALANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Virginia seferi için piste doğru yol alan uçağın kokpit camının tamamen kırıldığı ve burun kısmının da kırıma uğradığı görüldü. Kazada bir uçuş görevlisi hafif yaralandı. Yolcularından özür dileyen hava yolu firması, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada ise kaza nedeninin pilotların geçiş üstünlüğü kuralına riayet etmemesi ve FAA'nın talimatlarına uyulmamasından kaynaklandığını vurgulandı.

Kaynak: AA

