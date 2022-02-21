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ABD'nin Rusya Büyükelçiliği: Kendi tahliye planınızı yapın - Son Dakika

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği: Kendi tahliye planınızı yapın

21.02.2022 11:27
ABD'nin Rusya Büyükelçiliği: Kendi tahliye planınızı yapın

ABD'nin Rusya'daki Büyükelçiliği, Moskova ve St. Petersburg'da saldırı tehditlerinin olduğunu duyurdu ve bu kapsamda vatandaşlarına kendi tahliye planlarını yapmaları çağrısında bulundu.

ABD'nin Rusya'daki Büyükelçiliği, Moskova ve St. Petersburg'da saldırı tehditlerinin olduğunu duyurdu ve bu kapsamda vatandaşlarına kendi tahliye planlarını yapmaları çağrısında bulundu.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Medya kaynaklarına göre, alışveriş merkezlerine, tren ve metro istasyonlarına ve Moskova ve St. Petersburg da dahil olmak üzere büyük kentsel alanların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna sınırındaki artan gerilim bölgelerindeki diğer halka açık toplanma yerlerine yönelik saldırı tehditleri oldu" denildi. Elçilik, ülkedeki ABD vatandaşlarına medyayı takip etmeleri, kalabalıktan uzak durmaları, turistik bölgelerde tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Öte yandan tahliye konusunda sadece ABD hükümetine güvenmemeleri, kendilerine ait tahliye planları oluşturmaları tavsiye edildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'nin Rusya Büyükelçiliği: Kendi tahliye planınızı yapın - Son Dakika Dünya


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