ABD\'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin, İran'ın 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenlediğini açıklamasının ardından İran'ın misillemesi bekleniyor.

ABD ordusu, İran'ın en kritik nükleer tesislerinden Fordo, Natanz ve İsfahan'ı hedef aldı. Amerikalı yetkililer B-2 bombardıman uçaklarının saldırılarda yer aldığını belirtti.

ABD'nin saldırısıyla ilgili Trump, "İran'daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık" dedi. Bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını vurgulayan Trump, "Fordow nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık" ifadelerini kullandı.

İRAN: ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEF

Bu saldırılar, bölgedeki tansiyonu en üst seviyeye taşırken, İran'ın hamleleri merak ediliyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Şemhani ise saldırılarda kullanılan ABD üslerinin "meşru hedefler" olduğunu söyledi.

"İRAN'IN MİSİLLEMESİ SINIRLI KALABİLİR"

İngiliz yayın kuruluşu BCC, ABD'nin rejim değişikliği istemediğini iletmesinin ardından İran'ın da misillemesinin sınırlı kalabileceği yorumuna yer verdi. İran Devrim Muhafızları, "Washington barışçıl tesislere saldırarak kendisini doğrudan saldırganlığın ön cephesine yerleştirdi" açıklamasında bulundu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri personeli, vatandaşları ve işyerlerinin potansiyel hedef haline geldiğine dikkat çekti. ABD'nin bölgede büyük kalıcı üsler ve daha küçük ileri konuşlanma yerleri dahil 20'ye yakın noktada 40 bin ila 50 bin asker bulunuyor. Bu üslerin çoğu İran'ın balistik füzelerinin menzili içinde yer alıyor.

"IRAK VE SURİYE'DEKİ ÜSLER SALDIRI LİSTESİNDE İLK SIRADA"

İngiliz Daily Telegraph gazetesi saldırı listesinde Irak ve Suriye'deki üslerin ilk sırada yer aldığını yazdı. Üslere olası saldırıda amerikan askerlerinin dakikalar içinde hazırlık yapmak zorunda olduklarına dikkat çekildi. İran'ın bölgedeki vekil güçlerini devreye sokma olasılığından da bahsediliyor. Hizbullah, Hamas, Irak'taki şii milisler ve Yemen'deki Husilerin ABD hedeflerine saldırı düzenleyebileceği konuşuluyor. ABD ile daha önce vardıkları anlaşmanın sona erdiğini duyuran Husilerin Kızıldenizdeki ABD gemilerini hedef seçebileceği de belirtiliyor.

BİR DİĞER SALDIRI SEÇENEĞİ HÜRMÜZ BOĞAZI

İran'ın saldırı seçeneklerinden birisi de Hürmüz Boğazı. İran, mayın döşeyerek dünyada petrol sevkiyatının yüzde 20'sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği konuşuluyor. Hürmüz Boğazına alternatif bulunmazken petrol fiyatlarının fırlamasından endişe ediliyor. ABD bu olasılığa karşı önlem alıyor. Bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderildi. F-22, F35 uçakları da üslerin korunması için bölgeye konuşlandırıldı. New York Times gazetesi de İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in vereceği mesajla İran'ın misillemesinin ne olacağının anlaşılacağını yazdı. Ancak Hamaney'in bir sığınakta olduğu veya elektronik iletişiminin kesik olduğu, dolasıyla halka seslenmesinin zorlaştığı belirtildi.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. ABD, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara katılarak, 22 Haziran'da İran'daki üç nükleer tesise sığınak delici bombalarla saldırı gerçekleştirdi.