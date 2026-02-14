ABD'nin Sevgililer Günü mesajında Maduro detayı: Kalbimi ele geçirdi - Son Dakika
ABD'nin Sevgililer Günü mesajında Maduro detayı: Kalbimi ele geçirdi

14.02.2026 18:40
Beyaz Saray'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için yapılan paylaşım gündem oldu. Paylaşım ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yakalandıktan sonra çekilen fotoğrafı "Kalbimi ele geçirdin" notuyla paylaşıldı.

Beyaz Saray, 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptığı paylaşımla gündem oldu. Paylaşımdaki Nicolas Maduro detayı ise tartışmalara neden oldu.

MADURO DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşım ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yakalandıktan sonra çekilen fotoğrafı "Kalbimi ele geçirdin" notuyla paylaşıldı.

Paylaşımlar şöyle:

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu. Maduro ABD'de hakim karşısına çıkmıştı.

RODRİGUEZ MECLİS'TE YEMİN ETMİŞTİ

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

24 saat son dakika haber yayını
