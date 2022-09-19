ABD'nin şeytani Dedeağaç planı! Savaş gemilerini getirmek için üs kuruyor - Son Dakika
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ABD'nin şeytani Dedeağaç planı! Savaş gemilerini getirmek için üs kuruyor

19.09.2022 10:42
ABD'nin şeytani Dedeağaç planı! Savaş gemilerini getirmek için üs kuruyor

ABD'nin Türkiye'den yalnızca 40 km kilometre mesafedeki Dedeağaç limanıyla ilgili planı hakkında Yunan basınında gündem oluşturacak bir haber yayımlandı. Dedeağaç Limanı'na uzun süredir askeri yığınak yapan ABD'nin, lojistik amaçlı kullanılan Dedeağaç limanını yeni bir deniz üssüne dönüştürmeyi planladığı duyuruldu. Devreye sokulan plan gerçekleşirse limana Amerikan savaş gemileri yanaşabilecek.

ABD, son yıllarda Balkanlar ile Avrupa'ya silah ve personel sevkıyatı için lojistik amaçla kullandığı Dedeğaç (Aleksandrupolis) limanını, yeni bir askeri deniz üssüne dönüştürmeyi planladığı ortaya çıktı. Hedef, özelleştirme süreci başlatılan Dedeğaç limanı ile ilgili ihaleyi, Amerikan şirketlerinin kazanması ve limanın ABD Deniz Kuvvetleri'nin "çelik yumruğu" olarak da bilinen "Arleigh Burke" sınıfı muhrip gemiler (destroyer) ile benzer büyüklükteki savaş gemilerinin yanaşabilecekleri şekilde genişletilmesi.

"DEDEAĞAÇ BÜYÜK SAVAŞ GEMİLERİNİ BARINDIRABİLECEK ŞEKİLDE GENİŞLETİLECEK"

Yunan Kathimerini gazetesi, ABD'nin, başta yüksek rütbeli askerler olmak üzere çeşitli vesilelerle, Dedeağaç limanının büyük savaş gemilerini barındırabilecek şekilde genişletilmesi planlarını Yunan yetkililere ilettiklerini yazdı. "Arleigh Burke" sınıfı destroyerler, ABD'nin Girit adasındaki Suda üssüne yanaşabiliyorlar. Bu planın gerçekleştirilmesi halinde çeşitli tipte savaş gemileri, Dedeağaç limanını da kullanabilecek.

TÜRKİYE'DEN YALNIZCA 40 KM UZAKTA

Yunanistan, geçen yıl ABD ile imzaladığı yeni savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde, Türkiye'den sadece 40 kilometre mesafedeki Dedeağaç'ta, 156'ncı Motorize Topçu Taburu'nun barındığı "Yanuli" kışlasını üs olarak tahsis etti. "Yanuli" kışlasında, Balkanlar ve Avrupa ülkelerine gitmek üzere Dedeağaç'a gelen Amerikan askerlerinin konaklayabilmeleri için 300-400 kişi kapasiteli tesisler inşa ediliyor.

F-35 VE İHA'LAR

Kathimerini, haberinde ayrıca Amerikalıların, Girit'teki Suda Üssü'nün (deniz ve hava üssü) büyük insansız hava araçları (İHA) ve F-35 tipi savaş uçaklarının konuşlanabilmelerini sağlayacak şekilde, yeni tesis inşası ile de yakından ilgilendiklerini kaydetti. İki ülke arasındaki savunma işbirliği anlaşması, Suda Üssü'nün genişletilmesini de öngörüyor. Gazete, ABD'nin ilgilendiği bir diğer konunun ise, Rus savaş gemilerinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini daha iyi izleyebilmesi için Ege'de "Denizcilik alan bilinci" (Maritime Awareness Domain) radarları yerleştirmek olduğunu da belirtti.

YUNANİSTAN'DAN YENİ PROPAGANDA BİRİMİ

Yunanistan'ın faftalık Real News gazetesi, Yunan hükümetinin, Türkiye'ye karşı bir propaganda birimi olarak faaliyet gösterecek "Merkezi İletişim İdaresi"ni kurmayı kararlaştırdığını belirtti. Birimin başına ABD'nin New York kentindeki eski Yunan konsolosu Kontantinos Kutras'ın önerildiğini yazan gazete, "Hedef, Türkiye'nin iletişim alanındaki her iddiasına cevap vermek" ifadesini kullandı.

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Yunanistan savunma bakanından provokatif sözler: Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil, bakalım ne olacak? Yunanistan savunma bakanından provokatif sözler: Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil, bakalım ne olacak? Miçotakis'i uyaran Çipras'ın Türkiye endişesi! 'Diyalog kanalları açık tutulmazsa çatışma yaşanabilir' Miçotakis'i uyaran Çipras'ın Türkiye endişesi! 'Diyalog kanalları açık tutulmazsa çatışma yaşanabilir'

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SON DAKİKA: ABD'nin şeytani Dedeağaç planı! Savaş gemilerini getirmek için üs kuruyor - Son Dakika
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