Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı: Maduro\'nun etrafındaki güvenlik birimleri ABD ajanlarıdır

ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılması, uluslararası hukuk ve devlet egemenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Konuyla ilgili konuşan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

BİR DEVLET BAŞKANINI KAÇIRMAK HAYDUTLUKTUR

Cihat Yaycı, bir ülkenin başka bir ülkenin devlet başkanını zorla almasının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bir devlet başkanını bir başka ülkenin ne olursa olsun kaçırması, esir alması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu haydutluktur" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI HUKUK ÇÖPE ATILMIŞTIR"

Operasyonun uluslararası hukuk açısından büyük bir kırılma yarattığını söyleyen Yaycı, "Burada uluslararası hukukun artık anlamsızlaştığı bir olay var. Kimse uluslararası hukuk var diye güvenmesin. Bu devletler resmen haydutluk yapıyor" dedi.

"BÜTÜN MESELE VENEZUELA'NIN PETROLÜ"

Yaycı'ya göre operasyonun arkasındaki asıl neden Venezuela'nın zengin yer altı kaynakları. Yaycı, "Venezuela'da petrol var, altın var, büyük rezervler var. Trump açıkça 'Bu petrol bizim petrolümüz' diyor. Bütün mesele bu" şeklinde konuştu.

"MADURO'NUN GÜVENLİK BİRİMLERİ SATIN ALINMIŞ"

Operasyonun bu kadar kısa sürede ve çatışmasız gerçekleşmesine dikkat çeken Yaycı, Maduro'nun çevresindeki güvenlik yapısının çöktüğünü savunarak, "Maduro'nun etrafındaki güvenlik birimleri satın alınmıştır. Hatta Amerikan ajanlarıdır demek ki. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi. Maduro'nun hem iktidar hem muhalefet içinde Amerika'ya çalışan isimlerle çevrili olduğunu öne süren Yaycı, "Maduro'ya yakın görünen, iki taraflı oynayan ve Amerika'ya istihbarat veren ajanlar var. Bu tablo operasyonun neden bu kadar rahat yapıldığını açıklıyor" ifadelerini kullandı.