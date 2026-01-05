Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı: Maduro'nun etrafındaki güvenlik birimleri ABD ajanlarıdır - Son Dakika
Dünya

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı: Maduro'nun etrafındaki güvenlik birimleri ABD ajanlarıdır

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı: Maduro\'nun etrafındaki güvenlik birimleri ABD ajanlarıdır
05.01.2026 16:31  Güncelleme: 16:56
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı: Maduro\'nun etrafındaki güvenlik birimleri ABD ajanlarıdır
ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği 2 saat 20 dakikalık operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i New York'a götürmesi dünya gündeminde yankı uyandırdı. Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, sunucu Melis Yaşar'a yaptığı değerlendirmede yaşananları "Uluslararası hukukun çöpe atılması" olarak nitelendirdi ve operasyonu açıkça "haydutluk" olarak tanımladı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılması, uluslararası hukuk ve devlet egemenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Konuyla ilgili konuşan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

BİR DEVLET BAŞKANINI KAÇIRMAK HAYDUTLUKTUR

Cihat Yaycı, bir ülkenin başka bir ülkenin devlet başkanını zorla almasının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bir devlet başkanını bir başka ülkenin ne olursa olsun kaçırması, esir alması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu haydutluktur" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI HUKUK ÇÖPE ATILMIŞTIR"

Operasyonun uluslararası hukuk açısından büyük bir kırılma yarattığını söyleyen Yaycı, "Burada uluslararası hukukun artık anlamsızlaştığı bir olay var. Kimse uluslararası hukuk var diye güvenmesin. Bu devletler resmen haydutluk yapıyor" dedi.

"BÜTÜN MESELE VENEZUELA'NIN PETROLÜ"

Yaycı'ya göre operasyonun arkasındaki asıl neden Venezuela'nın zengin yer altı kaynakları. Yaycı, "Venezuela'da petrol var, altın var, büyük rezervler var. Trump açıkça 'Bu petrol bizim petrolümüz' diyor. Bütün mesele bu" şeklinde konuştu.

"MADURO'NUN GÜVENLİK BİRİMLERİ SATIN ALINMIŞ"

Operasyonun bu kadar kısa sürede ve çatışmasız gerçekleşmesine dikkat çeken Yaycı, Maduro'nun çevresindeki güvenlik yapısının çöktüğünü savunarak, "Maduro'nun etrafındaki güvenlik birimleri satın alınmıştır. Hatta Amerikan ajanlarıdır demek ki. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi. Maduro'nun hem iktidar hem muhalefet içinde Amerika'ya çalışan isimlerle çevrili olduğunu öne süren Yaycı, "Maduro'ya yakın görünen, iki taraflı oynayan ve Amerika'ya istihbarat veren ajanlar var. Bu tablo operasyonun neden bu kadar rahat yapıldığını açıklıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Venezuela'da geçici olarak Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Rodriguez'in ABD çıkarlarına aykırı adımlar atması halinde akıbetinin Maduro'dan kötü olacağını söyleyen Trump, şu anki Venezuela yönetiminin doğru işler yapmasını beklediğini vurgulamıştı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.