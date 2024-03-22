ABD, Rusya\'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış

Ukrayna, Moskova'daki konser salonu saldırısıyla ilgisi olmadığını açıkladı

Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen konser salonu saldırısıyla herhangi bir ilişkisi olmadığını resmi olarak açıkladı. Saldırıda birçok kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Ukrayna yetkilileri, saldırının terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor ve olayın aydınlatılması için Rusya ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.