Rusya'nın Moskova kentinde ellerinde otomatik silahlar olan kamuflaj giymiş kişilerce bir AVM'deki konser salonuna saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan ABD'nin 2 hafta önce Moskova'daki vatandaşlarını uyardığı ortaya çıktı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin 7 Mart'ta yaptığı uyarıda, vatandaşlarının Rusya'da düzenlenecek herhangi bir etkinliğe katılmamaları belirtildi.
Açıklamada, " Büyükelçilik, aşırılık yanlılarının konserler dahil Moskova'daki büyük toplantıları hedef almak için planları olduğuna dair haberleri izliyor ve ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca kalabalık toplantılardan kaçınmalarını tavsiye ediyor" ifadeleri kullanılmıştı.
Son Dakika › Dünya › ABD, Rusya'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış - Son Dakika
Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen konser salonu saldırısıyla herhangi bir ilişkisi olmadığını resmi olarak açıkladı. Saldırıda birçok kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Ukrayna yetkilileri, saldırının terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor ve olayın aydınlatılması için Rusya ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Crocus City Hall isimli konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Saldırganların otomatik silah kullandığı bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)