ABD, Rusya'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış - Son Dakika
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Dünya

ABD, Rusya'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış

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Rusya'nın Moskova kentinde kamuflaj giymiş kişilerce bir AVM'deki konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Öte yandan ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 2 hafta önce vatandaşlarını uyararak Rusya'da düzenlenecek etkinliklere katılmamalarını tavsiye etmişti.

22.03.2024 22:24  Güncelleme: 23:03
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Rusya'nın Moskova kentinde ellerinde otomatik silahlar olan kamuflaj giymiş kişilerce bir AVM'deki konser salonuna saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

ABD 2 HAFTA ÖNCE UYARMIŞ

Öte yandan ABD'nin 2 hafta önce Moskova'daki vatandaşlarını uyardığı ortaya çıktı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin 7 Mart'ta yaptığı uyarıda, vatandaşlarının Rusya'da düzenlenecek herhangi bir etkinliğe katılmamaları belirtildi.

ABD, Rusya'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyardığı ortaya çıktı

Açıklamada, " Büyükelçilik, aşırılık yanlılarının konserler dahil Moskova'daki büyük toplantıları hedef almak için planları olduğuna dair haberleri izliyor ve ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca kalabalık toplantılardan kaçınmalarını tavsiye ediyor" ifadeleri kullanılmıştı.

ABD, Rusya'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyardığı ortaya çıktı
ABD, Rusya\'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış

Moskova, Rusya, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Rusya'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • huseyin ergun: Biz demiştik cümlesi beni hep korkutmuştur.Ya bilgiyi paylaşamıyorlar ya da olayda dolaylı rolleri var. 0 0 Yanıtla
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