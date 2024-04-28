Etiler'de Nusret Restoranına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Etiler'de Nusret Restoranına Silahlı Saldırı

Etiler\'de Nusret Restoranına Silahlı Saldırı

Etiler'de bulunan Nusret isimli et restoranına gece saatlerinde motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda restorana değil yanındaki bankaya kurşun isabet etti. Olayla ilgili polis, saldırganların peşinden ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Geçtiğimiz ayda da aynı restorana benzer bir saldırı düzenlenmişti.

28.04.2024 13:42
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Etiler'de gece saatlerinde Nusret isimli et restoranına motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kurşun restoranın yanındaki bankaya isabet ederken, restorana herhangi bir isabet olmadı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili polis, peşine düştüğü saldırganın peşinden de ateş açtı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde motosikletle gelen kasklı iki saldırgandan biri, Nusret isimli et restoranına ateş açtı. Ancak kurşun restorana değil yanında bulunan bir bankaya isabet etti. Olay esnasında devriye gezen Beşiktaş polisi, araçla hemen motosikletli saldırganın peşine takıldı. O esnada polis, "dur" ihtarına uymayan saldırganın peşinden birkaç el ateş açtı. Ardından saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayın ardından polis ekipleri saldırganları yakalamak çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri kovanları alarak incelemek üzere delil torbasına koydu. Çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz ayda saldırı düzenlenmişti

Öte yandan, geçtiğimiz 21 Mart Perşembe günü saat 05.00 sıralarında yine Nusret isimli et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıya yönelik soruşturmada Y.Y. ve O.Y. Antalya'da, H.A.K. ve U.K. Eyüpsultan'da, M.A.Y. Beylikdüzü'nde olmak üzere İstanbul ve Antalya'da toplam 5 şüpheli yakalanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Etiler'de Nusret Restoranına Silahlı Saldırı - Son Dakika

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