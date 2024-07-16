ABD, Rusya\'dan Çin\'e giden İsrail\'e ait gemiye saldırı düzenledi

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Rusya'dan Çin'e bitkisel yağ taşıyan, Panama bandralı, İsrail'e ait olan ve Monaco tarafından işletilen MT Bentley I adlı ticari gemiye, insansız deniz araçları ve balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Rusya'dan Çin'e bitkisel yağ taşıyan Panama bandıralı, İsrail'e ait ve Monaco tarafından işletilen MT Bentley I adlı tanker gemisine çok sayıda saldırı düzenledi. İran destekli Husiler bu saldırıda 4 insansız deniz aracı ve iki küçük tekne kullandı. Daha sonra İran destekli Husiler, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgeden Kızıldeniz üzerinden MT Bentley I'e doğru bir gemisavar balistik füzesi fırlattı. Şu ana kadar herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmedi" denildi.