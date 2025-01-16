ABD, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Getirdi - Son Dakika
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Dünya

ABD, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Getirdi

ABD, Rusya\'ya Yeni Yaptırımlar Getirdi

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın finans, savunma ve enerji sektörlerinde 100 hedefe yeniden yaptırım uygulanacağını açıkladı. Yaptırımlarla Rusya'daki kuruluşlar ve Çin'deki aktörler hedef alınıyor.

16.01.2025 09:43  Güncelleme: 09:45
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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın finans, savunma ve enerji sektörlerinden yaklaşık 100 hedefe yeniden yaptırım açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hassas mallar için ödemeleri kolaylaştırmak üzere Rusya ve Çin'deki aktörler arasında kurulan bir yaptırım delme planı için harekete geçildiği bildirildi. Bu kapsamda, Rusya'dan 6 kuruluş ve 1 kişi ile Çin'den 9 kuruluş yaptırım listesine alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da Rusya'nın çeşitli savunma sanayi şirketleri ve askeri sanayi üssünü destekleyenler dahil 150'den fazla kuruluş ile kişiye yaptırım uyguladığı belirtilen açıklamada, yaptırımların, Rusya'nın ABD yaptırımlarından kaçma çabalarını desteklemeye devam eden, özellikle Çin'de olmak üzere, birçok ülkeden şirketi kapsadığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Rusya, Son Dakika

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