ABD Sağlık Sistemi En Kötü, Avustralya En İyi

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ABD merkezli Commonwealth Fund vakfı, Avustralya, Hollanda, İngiltere, Yeni Zelanda, Fransa, İsveç, Kanada, İsviçre, Almanya ve ABD'nin sağlık sistemlerini analiz etti. En iyi performans gösteren sistemin Avustralya'da olduğu ortaya çıkarken, ABD, açık ara farkla en kötü sağlık sistemi olarak görüldü.

Commonwealth Fund vakfından yayımlanan raporda, "Mirror, Mirror 2024, Commonwealth Fund'ın seçilmiş ülkelerdeki sağlık sistemlerinin performansını karşılaştıran sekizinci raporudur. İlk baskının yapıldığı 2004 yılından bu yana amacımız değişmemiştir: Bu ülkelerin deneyimlerinden çıkarılan dersleri vurgulamak ve bunların ABD'deki sağlık sistemlerinin iyileştirilmesine nasıl katkı sağlayabileceğine özel bir önem vermek. Mirror, Mirror'ın bu sayısında 10 ülkenin sağlık sistemlerini karşılaştırıyoruz: Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri. Sağlık sistemi performansının beş temel alanını inceliyoruz: bakıma erişim, bakım süreci, idari verimlilik, hakkaniyet ve sağlık sonuçları" denildi.

ABD AÇIK ARA FARKLA EN KÖTÜ SİSTEME SAHİP

Commonwealth Fund'ın performans raporunda, 9 ülke birbirine yakın görünürken, ABD'nin açık ara farkla en kötü performans gösteren sağlık sistemine sahip olduğu görüldü. En iyi performans gösteren ilk 3 ülke Avustralya, Hollanda ve İngiltere oldu. Onları ise Yeni Zelanda, Fransa, İsveç, Kanada, İsviçre ve Almanya takip etti. Paylaşılan grafikte, ABD'nin bu ülkelerin en altında yer aldığı dikkat çekti.

HARCAMA FAZLA, PERFORMANS DÜŞÜK

Raporda diğer dikkat çeken kısım ise sağlık sistemine yapılan harcamalar oldu. Avustralya, sağlık sistemine en az harcama yapan ancak performansı en yüksek siteme sahip ülke olarak görünürken, ABD yine açık ara farkla en fazla harcamayı yapan ülke oldu. Raporda, "En yüksek genel sıralamaya sahip iki ülke olan Avustralya ve Hollanda aynı zamanda GSYH'ye oranla en düşük sağlık harcamalarına sahiptir. GSYH'sinin çok daha fazlasını sağlık hizmetlerine harcayan ancak genel performansı açık ara en kötü olan ABD hariç diğer ülkeler birbirine yakın bir şekilde kümelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, ABD'li hastaların en kısa ömre sahip olduğu ve ABD en fazla 'önlenebilir ölüme' sahip ülke olduğuna dikkat çekildi.