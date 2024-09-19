ABD Sağlık Sistemi En Kötü, Avustralya En İyi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD Sağlık Sistemi En Kötü, Avustralya En İyi

ABD Sağlık Sistemi En Kötü, Avustralya En İyi

Commonwealth Fund raporuna göre Avustralya en iyi, ABD en kötü sağlık sistemine sahip ülke.

19.09.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD merkezli Commonwealth Fund vakfı, Avustralya, Hollanda, İngiltere, Yeni Zelanda, Fransa, İsveç, Kanada, İsviçre, Almanya ve ABD'nin sağlık sistemlerini analiz etti. En iyi performans gösteren sistemin Avustralya'da olduğu ortaya çıkarken, ABD, açık ara farkla en kötü sağlık sistemi olarak görüldü.

Commonwealth Fund vakfından yayımlanan raporda, "Mirror, Mirror 2024, Commonwealth Fund'ın seçilmiş ülkelerdeki sağlık sistemlerinin performansını karşılaştıran sekizinci raporudur. İlk baskının yapıldığı 2004 yılından bu yana amacımız değişmemiştir: Bu ülkelerin deneyimlerinden çıkarılan dersleri vurgulamak ve bunların ABD'deki sağlık sistemlerinin iyileştirilmesine nasıl katkı sağlayabileceğine özel bir önem vermek. Mirror, Mirror'ın bu sayısında 10 ülkenin sağlık sistemlerini karşılaştırıyoruz: Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri. Sağlık sistemi performansının beş temel alanını inceliyoruz: bakıma erişim, bakım süreci, idari verimlilik, hakkaniyet ve sağlık sonuçları" denildi.

ABD AÇIK ARA FARKLA EN KÖTÜ SİSTEME SAHİP

Commonwealth Fund'ın performans raporunda, 9 ülke birbirine yakın görünürken, ABD'nin açık ara farkla en kötü performans gösteren sağlık sistemine sahip olduğu görüldü. En iyi performans gösteren ilk 3 ülke Avustralya, Hollanda ve İngiltere oldu. Onları ise Yeni Zelanda, Fransa, İsveç, Kanada, İsviçre ve Almanya takip etti. Paylaşılan grafikte, ABD'nin bu ülkelerin en altında yer aldığı dikkat çekti.

HARCAMA FAZLA, PERFORMANS DÜŞÜK

Raporda diğer dikkat çeken kısım ise sağlık sistemine yapılan harcamalar oldu. Avustralya, sağlık sistemine en az harcama yapan ancak performansı en yüksek siteme sahip ülke olarak görünürken, ABD yine açık ara farkla en fazla harcamayı yapan ülke oldu. Raporda, "En yüksek genel sıralamaya sahip iki ülke olan Avustralya ve Hollanda aynı zamanda GSYH'ye oranla en düşük sağlık harcamalarına sahiptir. GSYH'sinin çok daha fazlasını sağlık hizmetlerine harcayan ancak genel performansı açık ara en kötü olan ABD hariç diğer ülkeler birbirine yakın bir şekilde kümelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, ABD'li hastaların en kısa ömre sahip olduğu ve ABD en fazla 'önlenebilir ölüme' sahip ülke olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Avustralya, Politika, Ekonomi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Sağlık Sistemi En Kötü, Avustralya En İyi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:29:27. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Sağlık Sistemi En Kötü, Avustralya En İyi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement