ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump\'a teşekkür etmeliler

19.03.2026 15:59
Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, "Dünya, Orta Doğu, Avrupa'daki nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeli" dedi. Körfez ülkelerini ise öven Hegseth; Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın tutumuna dikkat çekerek bu ülkelerle birlikte hareket etmekten gurur duyduklarını belirtti.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında İran'a yönelik operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bölgedeki askeri faaliyetlerin sürdüğünü belirten Hegseth, İran'ın askeri kapasitesini hedef almaya devam ettiklerini söyledi.

"NANKÖR MÜTTEFİKLERİMİZ..."

"İran'da 7 bin hedef vurduk, gemilerini yok ettik" diyen Pete Hegseth, " Denizaltıların 11 tanesini imha ettik. İran'ı ezici bir güçle avlıyoruz. Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler" ifadelerini kullandı.

"HEDEFLER TAM İSABETLE VURULUYOR"

İran'daki askeri hedeflerin etkili şekilde vurulduğunu ifade eden Hegseth, "İran'daki hedefler tam isabetle ve planlandığı şekilde vuruluyor. Hedeflerimiz savaşın birinci gününden beri hiç değişmedi" dedi. Her basın toplantısında olduğu gibi saldırıların yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Hegseth, şimdiye kadar İran'a ait 11 denizaltının vurulduğunu, balistik füze üretim kapasitesinin de ağır darbe aldığını öne sürdü.

"ZAMAN ÇİZELGESİ YOK"

Savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hegseth, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu belirterek, "Dolayısıyla herhangi bir zaman çizelgesi yok. Ama planlandığı gibi ilerliyoruz. Kesinlikle" ifadelerini kullandı.

"ACIMASIZCA AVLIYORUZ"

İran'a yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Hegseth, Devrim Muhafızları'nı da hedef aldı. "Devrim Muhafızları'nda üst düzey konuma gelmek artık geçici bir iş haline geldi" diyen Hegseth, İran'ın yıllardır kaynaklarını askeri yatırımlara ayırdığını savundu. Hegseth, "İran uçsuz bucaksız bir ülke ve tıpkı Hamas ve tünelleri gibi, aldıkları her yardımı tünellere ve roketlere harcıyorlar. Ancak biz onları dünyadaki hiçbir ordunun yapamayacağı şekilde, metodik, acımasız ve ezici bir güçle avlıyoruz. Sonuçlar ortada" diye konuştu.

MEDYAYA SERT ELEŞTİRİ

Konuşmasında medyayı da hedef alan Hegseth, bazı basın kuruluşlarını "Trump karşıtı" olmakla suçladı. Hegseth, "Savaşın maliyetini abartmak, ilerlemeleri küçümsemek ve atılan her adımı sorgulamakta ellerinden geleni ardına koymayacaklardır. Maalesef TDS (Trump Saplantısı Sendromu) bunların DNA'sına işlemiş durumda. Trump'ın başarısız olmasını istiyorlar ancak Amerikan halkı gerçeği biliyor" dedi.

Basının çatışmayı olduğundan farklı yansıttığını savunan Hegseth, "Buradaki medyanın tamamı olmasa da büyük bir kısmı, bu çatışmanın henüz 19'uncu gününde olmamıza rağmen size sanki ucu bucağı olmayan bir savaşa sürükleniyormuşuz gibi düşündürmek istiyor. Gerçeğin bununla uzaktan yakından alakası yok" ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE ÖVGÜ, MÜTTEFİKLERE ELEŞTİRİ

Hegseth, konuşmasında bazı müttefik ülkelere de eleştiriler yöneltti. " Dünya, Orta Doğu, Avrupa'daki nankör müttefiklerimiz ve hatta kendi basınımızın bazı kesimleri Trump'a tek bir şey söylemeli: Teşekkürler" diyen Hegseth, Körfez ülkelerinin desteğini ise övdü. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın tutumuna dikkat çeken Hegseth, bu ülkelerle birlikte hareket etmekten gurur duyduklarını belirtti.

"OĞLUMA 'SENİN İÇİN ÖLDÜLER' DEDİM"

Hegseth, konuşmasının sonunda kişisel bir anısını da paylaştı. 13 yaşındaki oğlunun kendisine savaşı sorduğunu belirten Hegseth, "Ona baktım ve dedim ki 'Senin için öldüler oğlum. Senin neslin nükleer silahlara sahip İran'la uğraşmasın diye'" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Dünya, Son Dakika

