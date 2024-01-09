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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Prostat Kanseri Teşhisiyle Ameliyat Edildi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Prostat Kanseri Teşhisiyle Ameliyat Edildi

Doktorlar tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin prostat kanseri teşhisi nedeniyle ameliyata alındı ve ardından idrar yolu enfeksiyonu geçirdi. Kanserin erken teşhis edildiği ve Austin'in hastalık sonucu tahminlerinin mükemmel olduğu belirtildi. Austin'in hastaneye yatışı, üst düzey yetkililerin ve Beyaz Saray'ın hastane ziyaretini öğrenmesinin ardından eleştirilere neden oldu. Austin, kamuoyunun uygun şekilde bilgilendirilmediği için özür diledi. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Austin'in hastaneye yatırıldığı doğrulandı ancak taburcu tarihi hakkında bilgi verilmedi. Austin'in iyileşmeye devam ettiği ve Savunma Bakanlığı'nın operasyonlarına devam ettiği belirtildi. Austin'e prostat kanseri teşhisi Aralık 2023'te konuldu ve cerrahi müdahale için hastaneye kabul edildi. Ancak işlemden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakım ünitesine nakledildi. Beyaz Saray, Austin'in hastaneye kaldırılmasının ardından yetki devrine ilişkin kabine protokollerini gözden geçirmekte olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Prostat Kanseri Teşhisiyle Ameliyat Edildi
09.01.2024 - 23:51,  Güncelleme: 00:01
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Doktorları tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in prostat kanseri teşhisi nedeniyle ameliyata alındığı ve bu işlemin ardından idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği belirtildi.

Doktorlar, kanserin erken teşhis edildiğini ve Austin'in "hastalık sonucu tahminlerinin mükemmel" olduğunu vurguladı.

70 yaşındaki Austin, Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin ve Beyaz Saray'ın hastane ziyaretini günler sonra öğrenmesinin ardından bazı eleştirilerle karşılaşmıştı.

Austin bunun üzerine "Kamuoyunun uygun şekilde bilgilendirilmesini sağlamadığı" için özür diledi.

İlk olarak Aralık ayında hastaneye yattı

Pentagon tarafından Salı günü yapılan açıklamada Austin'in hastaneye kaldırıldığı doğrulandı. Ancak Bakanlık Sözcüsü Austin'in ne zaman taburcu edileceğine dair bir bilgi vermedi.

Gazetecilere konuşan Bakanlık Sözcüsü, "Bakan Austin iyileşmeye devam ediyor ve morali yerinde, üst düzey personeliyle temas halinde ve gerekli güvenli iletişim olanaklarına sahip. Savunma Bakanlığı'nın dünya çapındaki günlük operasyonlarını izlemeye devam ediyor" dedi.

Ülkenin en büyük askeri hastanesi Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi doktorları, Austin'e konulan "tedavi gerektiren prostat kanseri teşhisinin" Aralık 2023'te yapılan bir kontrolde ortaya çıktığını söyledi.

Austin, kanserin temizlenmesi için "minimal invaziv" cerrahi müdahalesi için 22 Aralık 2023'te Walter Reed Hastanesi'ne kabul edildi.

Bu işlemden kaynaklanan "komplikasyonlardan" sonra 1 Ocak 2024'te hastaneye geri dönen Austin'e yapılan muayenede idrar yolu enfeksiyonu olduğu ortaya çıktı. Daha sonra ise Austin yoğun bakım ünitesine nakledildi.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Jeff Zients, Austin'in hastaneye kaldırılmasının ardından Salı günü yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın yetki devrine ilişkin kabine protokollerini gözden geçirmekte olduğunu söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre, Zients tarafından bakanlıklara gönderilen notta kurumlardan 12 Ocak'a kadar "yetki devri için mevcut protokollerini" incelemeye sunmaları istendi ancak notta Austin'in yakın zamanda hastaneye kaldırılmasından özel olarak bahsedilmedi.

Zients, kabine üyelerine görevlerini yerine getiremeyecekleri zaman bildirmeleri talimatını verdi.

Yetki devri, Amerikan siyasetinde yetkililerin belirli görevleri veya sorumlulukları başka kişilere veya kurumlara aktarma sürecini ifade ediyor.

Savunma Bakanı, ABD ordusunun emir komuta zincirinde Başkan'ın hemen altında yer alıyor. Bu da ulusal güvenlikle ilgili acil bir durum anında her an hazır olması gerektiği anlamına geliyor.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Prostat Kanseri Teşhisiyle Ameliyat Edildi - Son Dakika

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