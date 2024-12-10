ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz - Son Dakika
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Dünya

ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz

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Beyaz Saray, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle terör örgütü YPG/PKK ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

10.12.2024 21:26  Güncelleme: 21:47
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Suriye'deki son durumu ve Türkiye'nin YPG/ PKK ile mücadelesini değerlendirdi.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"

Kirby, Türkiye'nin "vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarına karşı savunma hakkına" sahip olduğunu belirterek, NATO müttefikinin "yakın geçmişte bu tür terör saldırılarına maruz kaldığını" vurguladı. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki meşru endişelerine atıf yapan Kirby, "Bu hakka sahip olduklarını kabul ediyoruz ve onlar (Türkiye) önemli bir NATO müttefiki." dedi. Kirby, Suriye'deki son duruma ve YPG/PKK konusunda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz

YPG/PKK'YA DESTEK KONUSUNDA DEAŞ'I BAHANE GÖSTERDİ

Öte yandan Kirby, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe devam edeceğini ve DEAŞ militanlarının söz konusu olduğunu savundu. Kirby, "ABD olarak DEAŞ'la mücadele noktasında çıkarlarımız var ve bu da Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ile ortaklık anlamına geliyor, bu ortaklık devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Kirby, Türkiye ile SMO'nun YPG/PKK'ya yönelik operasyonları dolayısıyla YPG/PKK'nın dikkatinin DEAŞ'la mücadeleden ve halen hapiste olan çok sayıdaki DEAŞ mensubundan dağılmasından da endişe ettiklerini kaydetti.

ABD, Suriye\'de PKK/YPG\'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Beyaz Saray, Politika, Terör, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Yılmaz:
    bütün dünyayı karıştıran bu abd 56 6 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Suriyede pkk/ ypg kalmayacak hiç endişeniz olmasın 34 11 Yanıtla
  • yücel bozdemir:
    hepsi yalan tek gayeleri PKK/YPG uzerinden Türkiye'yi sıkıstirmak ve zayıflatmak. onlar YPG ye desteğini çeksin deas ile biz mücadele ederiz 33 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    it abdd 21 4 Yanıtla
  • Mustafa null:
    Direkt abd üstlerini vuralım olsun bitsin ayıdan post misali. 18 6 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Daeş ile mücadele eden tek ülkedir Türkiye . Kendi yarattığınız daeş militanları şu anda nerede ? ypğ içerisinde bir çoğu.. 16 6 Yanıtla
  • Kenan Aytekin:
    Bir babayiğit yok mu şu Amerika'ya adam akıllı kafa tutacak bu fitne fücur Lara kendimizi ne zaman göstereceğiz. Yetmedi mi artık. 5 3 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Trump ,nato yu bitirecek ,adam savaş istemiyor ,natoyu gereksiz masraf olarak görüyor 5 1 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    ABD yide biri yıksa. 4 1 Yanıtla
  • Önder Parlak:
    ABD yi yıkmak için daha çok dua etmelisiniz. Büyük bir astroidin çarpması büyük patlama yani doğal afetler. Yoksa savaşarak şu anda hiçbir güç onları yenemez. 2 2 Yanıtla
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