ABD, Suriye'deki Kimyasal Silah Durumunu Görüşecek - Son Dakika
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ABD, Suriye'deki Kimyasal Silah Durumunu Görüşecek

ABD, Suriye\'deki Kimyasal Silah Durumunu Görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Suriye'deki kimyasal silahlarla ilgili durumu ele almak üzere Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün perşembe günü acil bir oturum düzenleyeceğini duyurdu.

11.12.2024 00:18  Güncelleme: 00:19
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün perşembe günü acil bir oturum düzenleyerek Suriye'deki durumu ele alacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Miller, Esad rejiminden kalması muhtemel kimyasal silahlarla ilgili, "Suriye içinde iktidarı ele geçirenler, her şeyden önce kontrol ettikleri bölgelerde buldukları kimyasal silahları güvence altına almak ve imha etmekle yükümlüdür" dedi.

Sözcü Miller, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) bu konuda perşembe günü acil bir oturum düzenleyerek Suriye'deki durumu ele alacaklarını bildirdi. Suriye'de kimyasal silah olup olmadığının doğrulanması konusunun OPCW'nin yetkisi altında olduğunu aktaran Miller, perşembe günkü toplantının sonucunu bekleyeceklerini, ABD'nin OPCW'ye bu konuda güveninin tam olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının süreci daha da zorlaştırmaması gerektiğini vurgulayarak, "Suriye liderliğindeki süreci daha da zorlaştıracak hiçbir eylem görmek istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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