ABD-Tayvan Ticaret Anlaşması İmzalandı

13.02.2026 13:49
ABD ve Tayvan, karşılıklı ticaret ve yatırımları artıracak kapsamlı bir anlaşma imzaladı.

ABD ile Tayvan arasında tarife indirimleri, yatırımlar ve kilit sektörlerde alımları öngören karşılıklı ticaret anlaşması imzalandı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Washington ve Taipei yönetimleri arasında ekonomik ve ticari bağları güçlendirecek kapsamlı bir ticaret anlaşmasına imza atıldığını duyurdu. Her iki tarafın ekonomik çıkarlarını korurken karşılıklı fayda sağlamayı hedeflediği belirtilen anlaşmanın; tarife indirimleri, tarife dışı engellerin kaldırılması, yatırımlar ve kilit sektörlerde yapılacak alımlar yoluyla ABD imalat sektörünün büyümesini destekleyeceği kaydedildi.

Anlaşmayla birlikte ABD menşeli pek çok sektöre tercihli pazar erişimi imkanı tanınırken, sanayi ve tarım kalemlerinde ihracatın önü açıldı. Sanayi tarafında otomobil ve yedek parçaları, kimyasallar, makineler, sağlık ve elektrikli ürünler ile metaller ve mineraller gibi stratejik gruplarda ABD üreticilerine öncelik sağlanacak. Tarım ürünlerinde ise buğday, sığır ve domuz eti ürünleri, süt ürünleri, sert kabuklu yemişler, pet mamaları ve bahçe ürünleri gibi geniş bir yelpazede tercihli pazar imkanı sunulacak. Ayrıca Tayvan tarafı; tıbbi cihazlar, ilaçlar ve işlenmiş patates gibi ürünlerin ihracatını zorlaştıran tarife dışı engelleri de bu mutabakat çerçevesinde çözüme kavuşturacak.

2029'A KADAR 84 MİLYAR DOLARLIK ALIM TAAHHÜDÜ

Anlaşmaya göre; Tayvan'ın 2025-2029 döneminde ABD'den toplamda 84,8 milyar dolar değerinde alım yapması öngörülüyor. Bu plan kapsamında enerji sektörü için 44,4 milyar dolar değerinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve ham petrol tedarik edilecek. Havacılık alanında ise sivil uçak ve motor alımları için 15,2 milyar dolarlık bir bütçe ayrılırken; enerji şebekeleri, jeneratörler ve çelik üretim ekipmanları gibi donanımları kapsayan alımlar için de 25,2 milyar dolar değerinde kaynak tahsis edilecek.

Ayrıca Tayvanlı firmaların ABD'de özellikle yarı iletkenler, yapay zeka uygulamaları ve enerji sektörlerinde yatırımlar yapması teşvik edilecek. Taraflar tedarik zincirinin dayanıklılığını artırma, fikri mülkiyetin korunması ve işçi hakları ile çevre standartlarının güçlendirilmesi konularında ortak hareket edecek. Anlaşma doğrultusunda ABD, Tayvan menşeli mallara yüzde 15 oranında tarife uygulayacak. Öte yandan, bazı ürün gruplarının karşılıklı tarifelerden muaf tutulacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

