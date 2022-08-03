Çin tahrik ediliyor! Tayvan lideri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye şeref madalyası taktı - Son Dakika
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Çin tahrik ediliyor! Tayvan lideri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye şeref madalyası taktı

03.08.2022 07:07

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi Pasifik'te tansiyonu artırdı. Çin ordusu Tayvan çevresinde füze ve savaş uçaklarıyla tatbikata başlarken, hükümet kanadıysa ABD'ye sert sözler sarf etti. Bölgede eller tetikteyken Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai, Çin'i daha da kışkırtarak, Pelosi'ye "Şeref Madalyası" taktı. Pelosi de Tsai'ye teşekkür ederek, "Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan'a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün Tayvan'a resmi ziyarette bulundu. Çin'in "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse Çin ordusu boş durmayacak." ifadelerine rağmen çeyrek asır sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkili, Tayvan'ı ziyaret etmiş oldu. Bu hamle ise Çin - ABD - Tayvan arasında savaş çanlarının çalmasına sebebiyet verdi.

ÇİN, ZİYARETİ KINADI

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'u bakanlığa çağırarak ziyareti protesto etti. Ziyaretin Çin-ABD ilişkilerinin siyasi yapısına büyük zarar verdiği, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zedelediğini, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın zeminini aşındırdığını ve Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj verdiğini ifade eden Şie, "Bu davranış, son derece kötü niyetlidir ve sonuçları çok ciddi olacaktır. ABD hükümeti bundan sorumlu tutulmalıdır." dedi.

Tayvan lideri Tsai, adayı ziyaret eden Pelosi'ye şeref madalyası verdi

"TAYVAN, ÇİN'İNDİR"

ABD'ye, "Tayvan kartını oynamaktan", Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanmaktan ve Çin'in iç işlerine karışmaktan vazgeçme çağrısı yapan Şie, "Tayvan, Çin'in Tayvan'ıdır ve sonunda ana karanın kucağına dönecektir. Çin halkı hayaletlerden, baskıdan ve kötülükten korkmaz." ifadelerini kullandı.

PELOSİ'YE ŞEREF MADALYASI TAKTILAR

25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olan Pelosi ise bu sabah beraberindeki 5 kişilik kongre heyetiyle Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile bir araya geldi. Tsai, görüşmede, Pelosi'ye, Tayvan'daki hükümetin devamı olduğunu öne sürdüğü Çin Cumhuriyeti'nin "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyası ve özel şeridini takdim etti.

Tayvan lideri Tsai, adayı ziyaret eden Pelosi'ye şeref madalyası verdi

Tayvan lideri, Pelosi ve heyetine kritik bir dönemde Tayvan'ın yayında olduklarını somut olarak gösterdikleri ve ABD'nin Tayvan'ın kendini savunmasına desteğini ifade ettikleri için teşekkür etti. Tayvan'ın Çin'in artan askeri tehditlerine boyun eğmeyeceğini vurgulayan Tsai, "Ülkemizin egemenliğini kararlılıkla koruyacak, aynı zamanda demokrasi adına hattı müdafaayı sürdüreceğiz." dedi.

"ABD'NİN TAYVAN'A DESTEK SÖZÜNÜ TERK ETMEDİĞİNİ AÇIKÇA GÖSTERDİK"

Pelosi de Kongre adına kendisine tevdi edilen onur için Tsai'ye teşekkür ederken, "ABD'nin Tayvan ile dayanışması hayatidir. Tayvan'da ve dünyanın geri kalanında demokrasiyi koruma kararlılığımız değişmemiştir. Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan'a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir." dedi.

YORUMLAR (1)
  • Rotasız Gassal: Şimdi sizi izliyorum onurlu insanlar topluluğu ÇİN bakalım sözlerinizin ne kadar arkasında durakcaksınız Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Çin tahrik ediliyor! Tayvan lideri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye şeref madalyası taktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin tahrik ediliyor! Tayvan lideri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye şeref madalyası taktı - Son Dakika
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