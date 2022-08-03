Çin tahrik ediliyor! Tayvan lideri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye şeref madalyası taktı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün Tayvan'a resmi ziyarette bulundu. Çin'in "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse Çin ordusu boş durmayacak." ifadelerine rağmen çeyrek asır sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkili, Tayvan'ı ziyaret etmiş oldu. Bu hamle ise Çin - ABD - Tayvan arasında savaş çanlarının çalmasına sebebiyet verdi.

ÇİN, ZİYARETİ KINADI

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'u bakanlığa çağırarak ziyareti protesto etti. Ziyaretin Çin-ABD ilişkilerinin siyasi yapısına büyük zarar verdiği, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zedelediğini, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın zeminini aşındırdığını ve Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj verdiğini ifade eden Şie, "Bu davranış, son derece kötü niyetlidir ve sonuçları çok ciddi olacaktır. ABD hükümeti bundan sorumlu tutulmalıdır." dedi.

"TAYVAN, ÇİN'İNDİR"

ABD'ye, "Tayvan kartını oynamaktan", Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanmaktan ve Çin'in iç işlerine karışmaktan vazgeçme çağrısı yapan Şie, "Tayvan, Çin'in Tayvan'ıdır ve sonunda ana karanın kucağına dönecektir. Çin halkı hayaletlerden, baskıdan ve kötülükten korkmaz." ifadelerini kullandı.

PELOSİ'YE ŞEREF MADALYASI TAKTILAR

25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olan Pelosi ise bu sabah beraberindeki 5 kişilik kongre heyetiyle Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile bir araya geldi. Tsai, görüşmede, Pelosi'ye, Tayvan'daki hükümetin devamı olduğunu öne sürdüğü Çin Cumhuriyeti'nin "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyası ve özel şeridini takdim etti.

Tayvan lideri, Pelosi ve heyetine kritik bir dönemde Tayvan'ın yayında olduklarını somut olarak gösterdikleri ve ABD'nin Tayvan'ın kendini savunmasına desteğini ifade ettikleri için teşekkür etti. Tayvan'ın Çin'in artan askeri tehditlerine boyun eğmeyeceğini vurgulayan Tsai, "Ülkemizin egemenliğini kararlılıkla koruyacak, aynı zamanda demokrasi adına hattı müdafaayı sürdüreceğiz." dedi.

"ABD'NİN TAYVAN'A DESTEK SÖZÜNÜ TERK ETMEDİĞİNİ AÇIKÇA GÖSTERDİK"

Pelosi de Kongre adına kendisine tevdi edilen onur için Tsai'ye teşekkür ederken, "ABD'nin Tayvan ile dayanışması hayatidir. Tayvan'da ve dünyanın geri kalanında demokrasiyi koruma kararlılığımız değişmemiştir. Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan'a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir." dedi.