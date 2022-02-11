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ABD, Ukrayna'daki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı - Son Dakika

ABD, Ukrayna'daki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı

11.02.2022 08:01

Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmeleri çağrısında bulundu. Bugün de ABD Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yapıp "Ukrayna'da güvenlik koşulları öngörülemez ve her an bozulabilir." açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine 23 Ocak 2022'de yayımladığı Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısını yeniledi. Uyarıda, " Dışişleri Bakanlığı, artan Rus askeri harekatı tehditlerine ilişkin bilgileri güncellemek için Ukrayna'ya yönelik Seyahat Uyarısını yeniden yayımladı." ifadesi kullanıldı.

"ÖZEL YOLLARLA ÜLKEDEN AYRILIN"

Daha önce ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde görevli diplomatların ailelerinin Ukrayna'dan ayrılması talimatı verildiğine işaret edilen uyarıda şunlar kaydedildi: "Artan Rus askeri harekatı tehdidi ve Kovid-19 riski nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmeyin; Ukrayna'dakiler şimdi ticari veya özel yollarla ülkeden ayrılmalılar. Ukrayna'da kalıyorsanız, suç, sivil huzursuzluk ve Rusya'nın askeri müdahalesi ile olası savaş durumuna karşı daha dikkatli olun. Bazı bölgelerde risk arttı."

"GÜVENLİK KOŞULLARI HER AN BOZULABİLİR"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekat planladığına dair haberler olduğu belirtilen uyarıda, "Özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki doğu Ukrayna'da güvenlik koşulları öngörülemez ve her an bozulabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"HAREKAT BAŞLADIKTAN SONRA TAHLİYE ETMEYECEĞİZ"

Uyarıda, olası bir askeri harekatta ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik faaliyetlerinin de etkileneceği aktarılarak, "Ukrayna'daki ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'nın herhangi bir yerinde askeri harekat başlatması durumunda ABD hükümeti tarafından tahliye edilmeyeceklerini bilmelidir. Askeri harekat herhangi bir zamanda ve uyarı yapılmadan başlayabilir." ifadeleri kullanıldı.

RUSYA DA DİPLOMATLARINA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün yaptığı açıklamada "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD, Ukrayna'daki vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı yaptı - Son Dakika Dünya


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