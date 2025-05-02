ABD, Ukrayna-Rusya Müzakerelerine Arazi Olmayacak - Son Dakika
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Dünya

ABD, Ukrayna-Rusya Müzakerelerine Arazi Olmayacak

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Ukrayna savaşının süreceğini belirtirken, ABD arabuluculuğunu sonlandırdı.

02.05.2025 15:57
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(ANKARA) - ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Ukrayna'daki savaşın "yakın zamanda sona ermeyeceğini" belirterek, "Artık her iki taraf da barış için diğer tarafın şartlarını bildiğine göre, bu durum Ruslar ile Ukraynalılara kalmış" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce ise Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde artık ABD'nin arabuluculuk rolü üstlenmeyeceğini, iki ülkenin doğrudan müzakerelere başlaması gerektiğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD merkezli Fox News kanalına verdiği röportajda; Ukrayna'daki savaşın "yakın zamanda sona ermeyeceğini" söyledi. "Tarafların tutumlarında bir değişiklik olmadığı sürece, bu savaş kısa zamanda bitmeyecek gibi görünüyor" diyen Vance, şöyle konuştu:

"Artık her iki taraf da barış için diğer tarafın şartlarını bildiğine göre, bu durum Ruslar ile Ukraynalılara kalmış. Bu vahşi ve barbarca çatışmayı durdurmak ve bir anlaşmaya varmak onların sorumluluğunda... Tarafların tutumlarında bir değişiklik olmadığı sürece, bu savaş kısa zamanda bitmeyecek gibi görünüyor."

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde artık ABD'nin arabuluculuk rolü üstlenmeyeceğini açıkladı. Bruce, iki ülkenin kendi çözüm önerilerini sunma ve doğrudan müzakereye başlama zamanının geldiğini söyledi.

Bruce, "Elbette sürece hala bağlıyız ve elimizden geleni yaparız, ancak dünyanın dört bir yanına anında uçarak toplantı düzenlemek gibi bir pozisyonda olmayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da daha önce ABD'nin başka acil küresel meselelerle karşı karşıya olduğunu da belirtip Çin ile yaşanan ticaret savaşını ve İran'ın nükleer programını örnek göstermişti.

Ukrayna'daki savaşın askeri bir çözümünün olmadığını yineleyen Rubio, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın tamamını işgal edemeyeceğini, aynı şekilde Ukrayna'nın da Rus kuvvetlerini 2014 öncesi pozisyonlarına kadar geri itemeyeceğini ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası döneminde başkan seçilmesi halinde Ukrayna'daki savaşı "24 saat içinde" sona erdireceğini ileri sürmüş daha sonra da bu açıklamayı "abartı" olarak nitelendirmişti. Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana iki tarafı ateşkese ikna etmeye çalışan Trump, görüşmelerdeki yavaş ilerlemeden duyduğu memnuniyetsizliği çok kez dile getirdi. ABD Başkanı, barış sürecinin başarısız olması durumunda ülkesinin bu süreçten tamamen çekilebileceği uyarısında bulunmuştu. ABD, dün Kiev ile nadir toprak metalleri üzerine anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya ABD, Ukrayna-Rusya Müzakerelerine Arazi Olmayacak - Son Dakika

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