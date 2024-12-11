ABD Ukrayna\'ya F-16 Bakım Sözleşmesi Onayladı

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PENTAGON, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna için 266 milyon dolarlık F-16 bakım sözleşmesini onayladığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetine 266.4 milyon dolar karşılığında F-16 destek hizmetleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladı" denildi.