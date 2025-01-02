ABD ve Fransa Dışişleri Bakanları Suriye\'deki Durumu Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller'ın görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ikilinin Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'deki tüm grupların insan haklarına saygı göstermesi, uluslararası insancıl hukuka riayet etmesi ve azınlık grupları da dahil sivilleri korumak için tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Esad rejimi döneminde haksız yere gözaltına alınanların ve kayıpların bulunması için uluslararası destek çağrısı yapan Blinken, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devam eden yardımı da dahil Fransa'nın Lübnan'ı desteklemedeki rolünü övdü. Blinken, ayrıca Lübnan halkına kurumlarını yeniden inşa ve cumhurbaşkanı seçimleri yoluyla liderliklerini yeniden tesis etmeleri için yardımcı olacak koordineli yaklaşımın önemini yineledi.