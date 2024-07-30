ABD ve İngiltere, Lübnan\'da seyahat uyarısı yaptı

Dünya

ABD ve İngiltere, Lübnan'da bulunan ya da oraya seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi, Lübnan'a seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunmaya devam etmektedir. Halihazırda Lübnan'da bulunuyorsanız, ticari seçenekler mevcutken ülkeyi terk etmenizi tavsiye ederiz" denildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, ülkede bulunan vatandaşların olası risk durumlarında acil durum planı oluşturmalarını tavsiye etti.

GOLAN TEPELERİ'NDEKİ SALDIRI SONRASI GERGİNLİK ARTTI

Golan Tepeleri'nde, 12 kişinin hayatını kaybettiği futbol sahasına yönelik roket saldırısı sonrası İsrail ve Lübnan arasında gerginlik arttı. İsrail, saldırının Hizbullah tarafından düzenlendiğini belirterek, saldırıda İran yapımı roket kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, saldırının ardından toplanarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, Hizbullah'a verilecek yanıtın 'şekli ve zamanı' konusunda karar vermek üzere yetki vermişti.