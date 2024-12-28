ABD ve İngiltere Yemen\'e saldırı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husi milisler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce vilayetine bağlı Bahis bölgesine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.
Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, saldırıların Hacce'ye yapıldığı, ancak can kaybı veya herhangi bir ayrıntıya yer verilmediği ifade edildi.
26 Aralık tarihinde İsrail de Yemen'in Husi kontrolündeki başkent Sana ve Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
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