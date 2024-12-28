ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı düzenledi

Geniş Video İzle

İran destekli Husi milisler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetine bağlı Bahis bölgesine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. El-Mesire televizyonunun Telegram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, saldırıların Hacce'ye yapıldığı belirtildi, ancak can kaybı veya herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

28.12.2024 19:10  Güncelleme: 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husi milisler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce vilayetine bağlı Bahis bölgesine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

CAN KAYBI BİLGİSİ VERİLMEDİ

Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, saldırıların Hacce'ye yapıldığı, ancak can kaybı veya herhangi bir ayrıntıya yer verilmediği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

26 Aralık tarihinde İsrail de Yemen'in Husi kontrolündeki başkent Sana ve Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

ABD ve İngiltere Yemen\'e saldırı düzenledi
Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Orta Doğu, Politika, Telegram, İsrail, Dünya, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cemil Moroglu:
    anam yemendir suyu çemendir giden gelmiyor acep nedendir? beter ol Yemen. 19 172 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    Osmanlı’ya ecdadımıza yaptıklarınızın acısı çıkıyor böylece Yemen halkı. halifenin sözünü dinlemeyen din kardeşlerimiz. 19 79 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bir sonraki hedefleri sudi arabistan yada Türkiye olacak galiba 23 52 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Dünya liderimiz ne yapıyor neden durdurmuyor bu zulmü? 44 15 Yanıtla
    Ziya Tahtalı:
    dünya liderimiz sessiz çalışıyor hangi lider durdurabiliyor zulmu özgür özel durdurur ama o herşeyi biliyor 1 0
  • Ali:
    Allahım Yemenli kardeşlerimizi zalimlerden koru, zalimleri yok et 24 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    oevladi heryerde gözleri var 29 1 Yanıtla
  • nuri yildiz:
    İsrail'e saldıran her kim ise bunlar iranın düşmanıdır..Sözde İran - İsraile karşı savaş misillemesi yapıyorlar çakallar ...Husiler İsrail'i vuruyor ..İran husileri.. Görün oynanan oyunu. 18 0 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi:
    atma kardeşim, Yemen Ensarullah'ına(Husiler) silah veren zaten İran 1 0
  • F1977.:
    kafirler Müslümanları yok ediyor,uyuyor Müslüman 7 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 10:58:04. #1.13#
SON DAKİKA: ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.