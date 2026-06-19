Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği yeniden yavaşladı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği yeniden yavaşladı

19.06.2026 13:49  Güncelleme: 13:51
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ABD-İran anlaşması sonrası hızlanan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, müzakerelerin iptaliyle yeniden yavaşladı. Mayın tehlikesi sürerken, 80 milyon varil petrol taşıyan tankerler güvenli geçiş bekliyor.

(ANKARA) - ABD ile İran'ın karşılıklı ablukayı kaldıracaklarını açıklamalarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği dün hızlansa da, bu sabah itibarıyla geçişlerde yeniden yavaşlama görüldü. Boğaz'dan Körfez'in dışına doğru hareket eden gemilerin sayısındaki azalma dikkati çekti.

Marine Traffic'te yer alan gemi takip verilerine göre, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat kapsamında İşviçre'de yapılması planlanan ilk müzakere turunun iptal edilmesinin ardından Hürmüz Boğazı'ında gemi trafiği görece sakin seyretti. Boğaz'dan Körfez'in dışına çıkan gemiler azalırken, BAE, Umman ve İran açıklarında gemilerin beklediği görüldü.

İran bağlantılı bir sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankeri ile Norveç bayraklı bir ürün tankeri bugün Hürmüz Boğazı'na giriş yaptı. Öte yandan, Basra Körfezi'nde bekleyen ve tamamen yüklenmiş dört büyük ham petrol tankeri (VLCC) Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya başladı.

Bununla birlikte güvenlik uyarıları devam ediyor. Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi (JMIC), Boğaz'ın orta kesimlerinde hala mayın bulunduğunu belirterek gemilere Umman kıyılarına yakın güney rotasını kullanmalarını tavsiye etti.

ABD-İRAN ANLAŞMASINA İLİŞKİN SORU İŞARETLERİ ARTTI

Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre'ye yapması planlanan ziyareti ertelediğini açıkladı. Vance'in İsviçre'de İranlı yetkililerle savaşın sona erdirilmesine yönelik sonraki adımları görüşmesi bekleniyordu. Beyaz Saray ayrıca, "Teknik görüşmelere mümkün olan en kısa sürede başlanmasını" umduklarını belirtti.

Görüşmelerin iptal edilmesinin yanı sıra İsrail ordusunun Washington'un uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyine saldırı düzenlediği bildirildi. Dün resmen imzalanan geçici anlaşma öncesinde piyasalarda iyimserlik hakimdi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından, toplamda yaklaşık 10 milyon varil petrol taşıyan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği gözlenmişti. Bunlar arasında savaşın başlamasından bu yana ilk kez Boğaz'dan geçen Suudi Arabistan'a ait tankerler de yer alıyordu.

Buna karşın, Basra Körfezi'nde ham petrol taşıyan yaklaşık 40 VLCC'nin (çok büyük ham petrol tankeri) hala güvenli geçiş koşullarının oluşmasını beklediği belirtiliyor. Bu tankerlerin toplam taşıma kapasitesinin yaklaşık 80 milyon varil olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği yeniden yavaşladı - Son Dakika

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