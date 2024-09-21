ABD ve İsrail Bakanları Gerilimi Görüştü - Son Dakika
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ABD ve İsrail Bakanları Gerilimi Görüştü

ABD ve İsrail Bakanları Gerilimi Görüştü

Austin, İsrail ve Lübnan arasındaki tırmanış hakkında endişelerini dile getirdi.

21.09.2024 09:50
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan Austin, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki mevcut tırmanışa ilişkin endişelerini yineledi" denildi.

İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldrıısında en az 14 kişi hayatını kaybetti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgedeki gerilim ve mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü. Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Austin, bugün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü ve İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki mevcut tırmanışa ilişkin endişelerini yineledi. Bakan, sakinlerin sınırın her iki yakasında da evlerine güvenle dönmelerini sağlayacak diplomatik bir çözüme ulaşmanın önemini güçlü bir şekilde yeniden vurguladı. Bakan ayrıca, Hamas tarafından tutulan tüm rehineleri eve getirecek Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varmak için çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu. Bakan Austin, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz, kalıcı ve kesin bağlılığını yeniden teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Lloyd Austin, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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