ABD ve İsrail, Tahran'daki Azadi meydanını vurdu
ABD ve İsrail, Tahran'daki Azadi meydanını vurdu

ABD ve İsrail, Tahran\'daki Azadi meydanını vurdu
03.03.2026 20:46
ABD ve İsrail, Tahran\'daki Azadi meydanını vurdu
ABD ve İsrail'e ait savaş uçakları, İran'ın başkenti Tahran'ın sembolik noktalarından biri olan Azadi Meydanı ve çevresini bombaladı. Sivil halkın yoğun olduğu bölgede meydana gelen patlamalar, büyük bir korku ve panik yarattı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerel kaynaklar, bombardıman sonucunda çok sayıda sivil kayıp ve yaralı olduğunu bildiriyor. Çatışmaların sivil yerleşim alanlarına kayması, bölgedeki insani kriz endişelerini artırdı.

ABD ve İsrail'e ait savaş uçakları, İran'ın başkenti Tahran'ın en sembolik noktalarından biri olan Azadi Meydanı ve çevresini hedef aldı.

SİVİLLER KORKUYLA KAÇIŞTI

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana gelen şiddetli patlamalar, çevredeki binalarda büyük hasara yol açarken halk arasında büyük bir korku ve paniğe neden oldu.

Olay anına ilişkin görüntülerde, insanların dumanlar yükselen meydandan kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son Dakika Dünya

SON DAKİKA: ABD ve İsrail, Tahran'daki Azadi meydanını vurdu - Son Dakika
