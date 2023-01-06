Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi - Son Dakika
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Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi

06.01.2023 09:26

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, 1000 kilometre menzile sahip Tsirkon füzelerinin ABD'deki Potomac Nehri yakınlarına konuşlanabileceğini duyurdu. Bu durum 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya'sı ve ABD arasında yaşanan Soğuk Savaş döneminde iki ülkenin birbirlerinin sınırlarına nükleer başlıklı füze yerleştirerek karşılıklı tehdit oluşturmasını hatırlattı.

Rusya ve ABD arasında füze gerginliği yaşanıyor. Dmitriy Medvedev, "Tsirkon" hipersonik füzeleri taşıyan "Amiral Gorşkov" adlı fırkateynin, ABD'deki Potomac Nehri yakınlarına konuşlanabileceğini bildirdi. Bu açıklama, 1962 yılında dönemin iki süper gücü olan ABD ve Sovyet Rusya'sının birbirlerine karşı farklı ülkelere füze yerleştirmelerini akıllara getirdi.

"FÜZELER NATO SAHİLİNE GİTTİ"

Medvedev, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, Nazi Almanyası'nın propagadasından sorumlu bakanı Joseph Goebbels'in "gerçek varisleri" olduğunu kaydeden Medvedev, "Yeni yıl için asıl hediye (Amiral Gorşkov fırkateyni) dün Tsirkon füzeleriyle NATO sahillerine gitti" ifadesini kullandı.

"TEHDİT YARATANLARIN AKILLARINI BAŞLARINI GETİRECEK"

Tsirkon füzelerinin 1000 kilometre menzile sahip olduğunu vurgulayan Medvedev, "Potomac Nehri'ne yakın, sahilden 100 mil uzağa da konuşlansın, sevinebilirsiniz! Bu Rusya'ya ve müttefiklerine tehdit yaratanların akıllarını başlarına getirecektir" dedi.Rus donanmasına ait "Amiral Gorşkov" isimli fırkateyn, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı törenle muharebe görevine başlamıştı.

SOĞUK SAVAŞ'TA NE OLMUŞTU?

Soğuk Savaş döneminde Küba Füze Krizi, ABD'nin Türkiye'ye, SSCB'nin ise Küba'ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesi ile başlayan süreçtir. Bu olay Ekim 1962'de dönemin iki süper gücünü ilk kez direkt olarak karşı karşıya getiren ve dünyayı nükleer savaş tehdidi altında bırakan krizdir. Bu iki süper güç birbirlerinin sınırlarına nükleer başlıklı füze yerleştirerek aleni bir şekilde birbirlerini tehdit etmişlerdir.

YORUMLAR (1)
  • ramazan şahin: BOŞ BOŞ TEHTİTLER KARDEŞİM SIKINTINIZI ÇÖZÜN ARANIZDA DAHA KAÇ DEVLET YIKILACAK SİZİN YÜZÜNÜZDEN Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi - Son Dakika
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