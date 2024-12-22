ABD, Yemen'de Husilere Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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Dünya

ABD, Yemen'de Husilere Hava Saldırısı Düzenledi

ABD, Yemen\'de Husilere Hava Saldırısı Düzenledi

ABD ordusu, Yemen'in Sana kentinde Husilere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

22.12.2024 12:34
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(ANKARA) - ABD ordusu, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerle bağlantılı hedeflere hava saldırıları düzenlediğini, bunların arasında bir füze depolama tesisi ve bir "komuta-kontrol" alanının da bulunduğunu açıkladı.

ABD ordusu, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerle bağlantılı hedeflere hava saldırıları düzenlediğini, bunların arasında bir füze depolama tesisi ve bir "komuta-kontrol" alanının da bulunduğunu açıkladı. ABD ordusunun Orta Doğu'daki operasyonlarını denetleyen ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, saldırıların amacının "Husi operasyonlarını bozmak ve geriletmek" olduğu belirtildi. CENTCOM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin daha önce de Kızıldeniz, Bab al-Mandeb ve Aden Körfezi'nde ABD donanması ve ticaret gemilerine saldırılar düzenlediğini belirtti.

ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik saldırıları, Husiler ile İsrail ordusu arasında son dönemde yaşanan çok sayıda saldırının ardından geldi. İsrail de 19 Aralık Perşembe günü Yemen'de aralarında Sana yakınlarındaki elektrik santrallerinin de bulunduğu çok sayıda hedefi bombaladı. En az dokuz kişinin ölümüne neden olan İsrail bombardımanı, resmi adıyla Ensarullah olarak bilinen Husilerin Tel Aviv'e yönelik bir füze fırlatmasının ardından gerçekleşti.

Husiler ve İsrail ordusundan misilleme saldırılar

Husiler ise, dün İsrail'in merkezine balistik bir füze fırlattıklarını açıkladı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Tel Aviv-Yafa bölgesine düşen mermiyi engelleyemediğini açıkladı. İsrail acil servisler yetkilileri, olayda 16 kişinin "hafif yaralandığını" bildirdi.

Husiler, İsrail ordusunun 45 binden fazla insanı öldürdüğü Gazze'deki savaşını sona erdirmesi için ABD müttefiki İsrail'e baskı yapmak amacıyla insansız hava araçları ve füzelerle İsrail'i hedef aldıklarını belirtmişti. Buna yönelik Husiler, Kızıldeniz ve çevresindeki nakliye yollarına da saldırılar düzenlerken, bunun Filistinlileri desteklemek için yapıldığını öne sürdü.

ABD ve İngiltere, Kızıldeniz saldırılarına karşılık aylardır Yemen'deki Husi hedeflerini bombalıyor. Görevi 20 Ocak'ta son bulacak ABD Başkanı Joe Biden yönetimi de Husilere karşı pek çok yaptırım uyguladı. Washington, Husilerin kontrolündeki Sanaa'daki merkez bankasının müdürü ile bazı Husi yetkilileri ve ilişkili şirketlere yaptırım uygulayarak, onları grubun "çift kullanımlı ve silah bileşenleri" edinmesine yardımcı olmakla suçladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya ABD, Yemen'de Husilere Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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