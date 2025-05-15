Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama - Son Dakika
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Dünya

Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

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Donald Trump, Abu Dabi ziyareti sırasında geleneksel bir törenle karşılandı. Uzun saçlı küçük kızların kafalarını sallayarak Trump'ı selamlaması dikkat çekti. Bu karşılama, Bedevi kültüründe misafire saygı ve onurun simgesi olarak kabul ediliyor.

15.05.2025 16:37
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye yaptığı ziyarette sıra dışı bir törenle karşılandı. Törende, uzun saçlı küçük yaştaki kızların kafalarını ritmik biçimde sallayarak Trump'ı selamlaması dikkat çekti. Bu anlar, protokolde alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu.

Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

MİSAFİRE DUYULAN SAYGIYI İFADE EDİYOR

Görüntüler sosyal medyada merak uyandırırken, bu karşılamanın aslında Bedevi kökenli Arap kültüründe önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Saç sallama geleneği, sevinç, onur ve misafire duyulan saygının bir ifadesi olarak biliniyor. Bu tür törenler genellikle devlet büyükleri, özel konuklar veya önemli etkinlikler için düzenleniyor.

"SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR'DA ÇOK İYİ DOSTLARIMIZ VAR"

Öte yandan; Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'ne varmadan önce başkanlık uçağı Air Force One'da basına açıklamalarda bulundu. Orta Doğu turunun ilk iki ayağı Suudi Arabistan ve Katar'da imzaladığı anlaşmalara işaret eden Trump, "Ülkemiz için trilyonlarca dolar yatırım topladık. Suudi Arabistan ve Katar'da çok iyi dostlarımız var" dedi.

Trump, Katar Hava Yolları ile Amerikan uçak imalat şirketi Boeing arasında 160 uçak alımı için imzalanan 200 milyar dolarlık anlaşmaya değinerek, "Sanırım havacılık tarihindeki en büyük sipariş bu" ifadesini kullandı.

"PUTİN VE BEN BİR ARAYA GELENE KADAR HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK"

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak Rusya- Ukrayna barış müzakereleri kapsamında Moskova yönetiminin gönderdiği heyet hakkında bir şey bilmediğini belirten Trump, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak" diye konuştu. Trump, "(Putin) Gidecekti ama benim de gideceğimi düşündü. Ben orada olmazsam gitmeyecekti" diye konuşarak, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda çözüme varılması gerektiğini kaydetti.

Abu Dabi\'de Trump\'a sıra dışı karşılama

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Abu Dhabi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 149700:
    elbet bir gün öyle bir bahar gelecek ki, islam coğrafyasına vampir gibi yapışan ve kendine perde yaparak saltanat süren hiç bir baş omuz üzerinde kalmayacak. 16 1 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    bedeviler bile bizden daha Luks sefa icinde yaşıyor medeni milletiz diye ovunuyoruz bizde ,adamların bir eli yagda bir eli balda 0 0 Yanıtla
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