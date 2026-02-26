Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı

Haberin Videosunu İzleyin
Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
26.02.2026 07:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
Haber Videosu

Endonezya'nın Bali Adası'nda 3 gündür aralıksız devam eden yağışların ardından göle dönen sokaklarda boyu 5 metreye varan piton yılanları görülmeye başlandı.

Endonezya'nın turistik adası Bali'de tropikal yağışların tetiklediği ani sel felaketi, sadece altyapı ve ulaşımı çökertmekle kalmadı; olağanüstü görüntüler de ortaya çıkardı. Sel sularının yükseldiği Kuta, Legian ve Denpasar gibi yerleşim bölgelerinde halk ve turistler, sokaklarda yüzen devasa yılanları görüp kayda aldı.

HALK KORKU İÇİNDE

Sosyal medyada yayılan videolarda, sel sularının sokakları gölleştirdiği bölgelerde sürünen büyük yılanlar dikkat çekti. Bazı kayıtlar, yılanların su yüzeyinde haşerat gibi süzüldüğünü gösterirken, görüntülerdeki insanlar hayvanların varlığına şaşkınlıkla tepki verdi. Bir videoda yerel bir kadının yılanı sudan çıkarmaya çalıştığı ve onunla mücadele ettiği görüldü.

TATİLCİLER ZOR ANLAR YAŞADI

Selin getirdiği su birikintileri nedeniyle birçok cadde ve sokak geçilmez hale gelirken, özellikle Kuta ve Legian'da yaşayanlar ve tatilciler zor anlar yaşadı. Yerel halk ile turistlerin bir kısmı, suların içerisinden yürürken ya da teknelerle bölgeden uzaklaşmaya çalışırken görüntülendi. Acil durum ekipleri, yükselen su seviyelerine karşı halkı uyararak güvenli bölgelerde kalmaları çağrısında bulundu.

Endonezya'nın muson yağışları nedeniyle sık sık görülen ani sel olayları, bu yıl özellikle şiddetli seyretti. Bilindiği gibi, geçen yıl eylül ayında yaşanan aşırı yağışlar geniş çaplı su baskınlarına yol açmış, altyapı ve yaşam alanlarında büyük zarara neden olmuştu.

Bali Adası, Endonezya, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Niye bağırıyorlar ki, orada yaşayanlar bu canlıları orada heran görmeye alışkın, yemek kaçıyor diye mi bağırıyorlar acaba :)) 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Bakan Tekin: Bildiri yayınlayan 168 kişi için dava açtık Bakan Tekin: Bildiri yayınlayan 168 kişi için dava açtık
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı ''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan düşen F-16’yla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen F-16'yla ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu 15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu

07:34
Yürekleri dağlayan detay Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
Yürekleri dağlayan detay! Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
07:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik Barış Alper’e söyledikleri bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
06:56
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
06:41
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
06:19
ABD’den Ankara’yı kızdıracak adım Bu fotoğraf Türkiye’nin yanı başında çekildi
ABD'den Ankara'yı kızdıracak adım! Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi
01:39
İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
01:36
Son 16’dayız Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
01:19
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 09:03:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.