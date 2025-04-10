Afrika\'da kriz: AES ülkelerinden Mali İHA\'sını düşüren Cezayir için kritik hamle!

Mali , Burkina Faso ve Nijer'den oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES), bu hafta Mali'ye ait bir insansız hava aracının düşürülmesinin ardından Cezayir'deki büyükelçilerini geri çektiklerini duyurdu.

KINAMA MESAJI YAYIMLADILAR

Sosyal medyadan açıklama yapan ve saldırıyı uluslararası hukuku ihlal eden "sorumsuz bir eylem" olarak kınayan Sahel Devletleri İttifakı, saldırıyı üstlenen Cezayir'e sert tepkide bulundu.

İttifak, eylemin "AES Konfederasyonu halkları ile Cezayir halkı arasındaki tarihi ilişkilere ve kardeşlik ilişkilerine aykırı" olduğunu belirtti.

MALİ, İHLAL İDDİALARINI REDDETTİ

Mali Başbakanı General Abdoulaye Maiga, Mali Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medyasında yaptığı açıklamada, Cezayir hükümetinin insansız hava aracının Cezayir hava sahasını 2 kilometreden (1,2 mil) fazla ihlal ettiği iddialarını reddetti. Maiga, "Bu eylem, kanıt gerekiyorsa, Cezayir rejiminin uluslararası terörizme sponsor olduğunu kanıtlıyor" dedi.

BÜYÜKELÇİLER GERİ ÇAĞRILDI

Mali, açıklamasında ayrıca Cezayir büyükelçisini çağırdığını ve olayla ilgili olarak "uluslararası kuruluşlara" şikayette bulunacağını duyurdu.

Mali, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan Sahel Devletleri İttifakı, Cezayir'den büyükelçilerini çektiklerini açıkladı.