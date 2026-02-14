Ahmet Ercan haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin - Son Dakika
Ahmet Ercan haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin

Ahmet Ercan haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin
14.02.2026 13:58
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan, Avrupa'da deprem riski düşük ülkeleri sıraladı. Ercan, Türkiye'de ise deprem riski düşük bölgeler olarak Karadeniz kıyı kuşağı ile Mardin, Batman, Siirt ve Alanya'yı işaret etti.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan, deprem riski üzerine yaptığı değerlendirmede Avrupa'da deprem olmayan ya da sarsıntı riski oldukça düşük ülkeleri sıraladı.

"DEPREMSİZ ÜLKEDE YAŞAMAK İSTERSEN BURALARA GİT"

Ercan, "Avrupa'da deprem olmayan bir ülkede yaşamak istersen, gideceğin ülkeler şunlardır" diyerek Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Belçika, Litvanya, Letonya, Estonya, Almanya, Beyaz Rusya, Polonya ve Ukrayna'yı sıraladı.

Ercan, söz konusu ülkelerin büyük bölümünün aktif fay hatlarından uzak konumda bulunduğunu ve sismik hareketliliğin sınırlı olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ DÜŞÜK YERLER

Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan, Türkiye'de yaşayanlar için de bir değerlendirmede bulundu. Ercan, "Türkiye'de kalacaksanız tüm Karadeniz kıyı kuşağı, Mardin, Batman, Siirt, Alanya" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli bir bölümünün aktif fay hatları üzerinde yer aldığını vurgulayan Ercan'ın açıklamaları, deprem güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ahmet Ercan haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin

DEPREM KORKUSU ÇOK AMA HAZIRLIKLAR YETERSİZ

Türkiye İMSAD'ın "Deprem Riski Altında Yaşam Bilinci" araştırması, Türkiye'de toplumun büyük bölümünün deprem riskinin farkında ve kaygılı olduğunu ancak bireysel ve yapısal hazırlıkların yetersiz kaldığını ortaya koydu. Ülke topraklarının yüzde 66'sı ve nüfusun yüzde 71'i orta ve yüksek riskli bölgelerde yaşarken katılımcıların yüzde 58,3'ü deprem kaygısı taşıdığını, yüzde 40,6'sı önümüzdeki beş yıl içinde yıkıcı bir deprem beklediğini belirtmesine rağmen yüzde 45,5'i kendini hazır hissetmediğini ifade etti. DASK oranı yüzde 41,6'da kalırken her 10 kişiden 7'sinin deprem çantası bulunmadığı, yarıdan fazlasının toplanma alanını bilmediği ve birçok yapıda risk tespiti yapılmadığı verileri, yaygın korkunun yeterli önleme dönüşmediğini gösterdi.

