Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar\'ı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Türkiye-KKTC iş birliğine yönelik projeler değerlendirildi ve Dr. Fazıl Küçük anıldı.

15.01.2025 14:11  Güncelleme: 14:12
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Göktaş açıklamasında, "Türkiye-KKTC iş birliğinde yürütülen çalışmaların yanı sıra, Bakanlığımızın sorumluluk alanlarına giren ve Kıbrıs Türkü'nü destekleyecek projeleri değerlendirdik. Ardından, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin önderlerinden Dr. Fazıl Küçük'ü, vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ettik. KKTC ile güçlü bağlarımızı ve iş birliğimizi daha da ileri taşıyarak tecrübe paylaşımlarımızı sürdüreceğiz. Nazik kabulleri için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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