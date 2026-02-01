AJet Uçağı, Rahatsızlanan Yolcu Nedeniyle Ankara'ya Acil İniş Yaptı - Son Dakika
AJet Uçağı, Rahatsızlanan Yolcu Nedeniyle Ankara'ya Acil İniş Yaptı

AJet Uçağı, Rahatsızlanan Yolcu Nedeniyle Ankara\'ya Acil İniş Yaptı
01.02.2026 10:17
AJet şirketine ait İstanbul-Tahran seferini yapan bir uçak, uçakta rahatsızlanan bir yolcu nedeniyle acil durum kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı. Yolcu, sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra uçak yeniden havalanarak Tahran'a güvenli bir şekilde ulaştı. Rahatsızlanan yolcu, Esenboğa Havalimanı'nda bekleyen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yolcunun tahliyesinin ardından uçak, Tahran'a sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Kırşehir üzerinde acil durum deklare etti.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilen uçak, burada sorunsuz şekilde iniş yaptı. Uçaktaki rahatsızlanan yolcu, apronda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

TAHRAN'A SORUNSUZ ŞEKİLDE İNDİ

Yolcunun tahliyesinin ardından yeniden havalanan uçak, Tahran'a inişini sorunsuz olarak gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

