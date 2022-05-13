Al Jazeera muhabiri Şirin ebu Akile'nin Doğu Kudüs'deki cenaze törenine binler katıldı - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir operasyon sırasında başından vurularak öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin ebu Akile'nin Doğu Kudüs'deki cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Omuzlar üzerindeki tabutun Doğu Kudüs'deki Bakire Müjdesi Katedraline, sonra da Protestan mezarlığına götürüldüğü cenaze töreni sırasında İsrail güvenlik güçlerinin çok sıkı önlemler aldığı ve yer yer kalabalığa müdahale ettikleri görüldü.

Al Jazeera'nın töreni izleyen muhabiri en az iki kişinin Filistin bayrağı açtıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ve tabutu taşıyan aile mensupları ile Akile'nin yakınlarının İsrail askerlerince tartaklandığını anlattı.

Şirin ebu Akile'nin cenazesi anne ve babasının da mezarlarının bulunduğu Doğu Kudüs'deki Siyon tepesindeki Protestan mezarlığında toprağa veriliyordu.

Cenaze, Çarşamba günü gazetecinin vurularak öldürüldüğü Cenin'den Doğu Kudüs'e gelmeden önce Perşembe günü, Batı Şeria'daki Nablus ve Ramallah'dan geçti ve Ramallah'daki Filistin Özerk Yönetimi karargâhında ebu Akile için çok az kişiye yapılan resmi 'devlet töreni' yapıldı.

Gazetecinin Filistin bayrağına sarılı tabutu başında konuşan Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, ebu Akile'yi hayatını Filistin davasını savunmaya adayan, "bir özgür dünya şehidi" diye tanımladı.

Abbas, "İsrail işgal yönetimini ebu Akile'nin öldürülmesinden sorumlu tutuyoruz ve bu suçu gizlemeyi başaramayacaklar" diye konuştu ve olayı muhtemel savaş suçlarını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve İsrail hükümeti'nden bu açıklamayla ilgili bir yanıt henüz gelmedi. İsrail Başbakanı Naftali Bennet ise Abbas'ı temelsiz bir şekilde İsrail'i suçlamakla eleştirdi.

1997 yılında Al Jazeera'ya katılan 51 yaşındaki tecrübeli Filistinli gazeteci Şirin ebu Akile, onlarca yıldır yaptığı haberlerle Filistinliler arasında ve Arap dünyasında çok tanınmış bir isimdi.

Filistin yönetimi ve Al Jazeera kanalı kesin bir şekilde ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından vurulduğunu söylerken, İsrail tarafından yapılan açıklamalarda, tam olarak ne olduğunu henüz belirlemenin mümkün olmadığı, gazetecinin bir Filistin kurşunu ile de ölmüş olabileceği iddiası gündeme getirildi.

Filistinliler İsrail'in ortak bir inceleme yapılması talebini kabul etmeyerek, İsraillilere güvenmediklerini söyledi. Şu anda Filistinliler ve İsrailliler ayrı ayrı soruşturma yürütüyor.

BBC'nin Kudüs'deki muhabiri Tom Bateman gazeteci ebu Akile'nin öldürülmesi konusunda hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi konusundaki baskıların arttığını bildiriyor. Bateman, burada ebu Akile'yi öldüren kurşunun araştırmanın anahtar olacağını söylüyor.

Şirin ebu Akile'ye yapılan otopside, kurşun çıkarıldı fakat İsrail basını çıkan kurşunun hem İsrail ordusu hem de Filistinli silahlı gruplarca kullanılan bir mermi olduğu haberlerine yer verdi.

İsrail ordusu ön araştırma sonuçlarını Perşembe günü açıkladı ve öldürücü kurşunun kaynağını belirlemenin mümkün olmadığını bildirdi.

Açıklanan raporda bu kurşunun "Silahlı bir Filistinlinin yaylım ateşi" ya da "bir İsrail askerinin kendisinin bulunduğu araca ateş eden bir teröriste cevaben sıktığı bir kaç mermi" olabileceği ifadeleri kullanıldı.

'Press' yazılı yelek giymişti

Şirin ebu Akile Çarşamba günü erken saatlerde Cenin'e düzenlenen İsrail baskını sırasında iri harflerle açık bir şekilde basın mensubu olduğunu gösteren 'Press' yazılı bir yelek giyiyordu. İsrail ordusunun "terör şüphelileri" diye niteledikleri kişileri yakalamak için düzenlediklerini açıkladıkları operasyonu haberleştirmeye gitmişti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada onlarca Filistinli'nin askerlere ateş açtığı ve üzerlerine patlayıcı maddeler attıkları kaydedildi. Askerlerin de bu kişilere cevaben ateş açtıkları söylendi.

İsrail harekatı sırasında diğer bir Al Jazeera mensubu Filistinli gazeteci Ali Samudi de vurularak yaralandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı bir açıklamada hem Filistin topraklarında İsrail tarafından şimdiye kadar yasadışı sayılan Yahudi yerleşimleri Mitzpeh Dani ve Oz V gaon'un yasal statüye kavuşturulması kınadı. Açıklamada, gazeteci Şirin ebu Akile'nin öldürüldüğü Cenin mülteci kampındaki olayla ilgili "açık, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma" yapılması istendi.