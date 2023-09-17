Alanya'da çıkan orman yangınında 190 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

Alanya'da çıkan orman yangınında 190 hektarlık alan zarar gördü

Alanya\'da çıkan orman yangınında 190 hektarlık alan zarar gördü
Son Güncelleme: 17.09.2023 19:18

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının devam ettiğini ve yaklaşık 190 hektarlık bir alanın etkilendiğini belirtti. Yangında 1 ev zarar gördü ve 17 ev tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

'190 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ, ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ'

Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 12.00'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bölgede inceleme yaptıktan sonra yangının son durumunu değerlendirdi. Türkiye genelinde bugün 20 orman yangınının başladığını belirten Bakan Yumaklı, 12'sinin kırsal alan, 8'inin ise ormanda çıktığını söyledi. Yumaklı, "Bu yangınlar içinde Alanya'da devam eden ve büyük oranda da enerjisi düşürülen yangın kaldı. 12.01'de ilk müdahale gerçekleşti. Yaklaşık 190 hektarlık bir alanın etkilendiğini ölçümledik. Ancak tamamen kontrol altına alındığında ne kadarlık alanın etkilendiğini söyleyebiliriz" dedi.

'1 EV ZARAR GÖRDE 17 EV TAHLİYE EDİLDİ'

Üzümlü ve Gümüşkavak mahallelerinin özellikle yangından etkilendiğini belirten Bakan Yumaklı, herhangi bir can kaybı ya da yaşamını yitiren bir hayvan olmadığını söyledi. 1 evin yangından zarar gördüğünü de kaydeden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tedbiren 17 ev boşaltıldı. Kayıp vakamız yok. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi bizim müdahale zamanımızı etkiledi. Hava ve kara unsurlarımız yoğun şekilde müdahaleye devam ediyor. Rüzgar durunca bir avantaj ama çok yoğun dumanı da bir arada tuttuğu için havadan müdahalede güçlükler yaşanabiliyor" diye konuştu.

'1-2 SAATE KADAR KOLAYLAMIŞ OLACAĞIZ'

Yangın başladığında saatte 20 kilometrelik hızla esen rüzgarda hava sıcaklığının da 29 derece olduğunu belirten Bakan Yumaklı, Dim Çayı kanyonunda yangına ağırlıklı müdahale edildiğini söyledi. Bakan Yumaklı, "1-2 saate kadar öngöremediğimiz bir doğa olayı olmazsa büyük oranda kolaylamış olacağız. Tam net emin olmadan kontrol altına alındığını söyleyemiyoruz. Şu anda bunu da söyleyemiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Antalya, Alanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Alanya'da çıkan orman yangınında 190 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika


Son Dakika
20:47 Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin annesi Şeyha Moza'yla bir araya geldi
20:31 İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin neden 6 numara almadığına çok net cevap verdi
20:22 Fenerbahçe'nin Antalyaspor zaferi sonrası Serdar Aziz'den itiraf: Bizim oynamak istediğimiz gibi oynadılar
19:28 Fenerbahçe'nin önünde durulmuyor! 14 yıl sonra inanılmazı başardılar
19:08 CHP'de İzmir'in ardından Konya'da da ortalık karıştı! İl başkanının üzerine yürüyen belediye başkanı fenalaştı
19:02 Son Dakika: Süper Lig'de 4'te 4! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3 golle geçti
18:56 Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı canlı anlatım
18:54 Trabzon'da Kuveytli turiste yumruk atan şahısla ilgili karar verildi
18:34 Manchester City'den bu yana ilk! Dzeko'dan 12 yıl sonra çılgın başlangıç
18:31 Maç bitti, milletvekilleri birbirine girdi: Vekil misin mafya m?, sen git bakanın gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2023 21:05:04. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da çıkan orman yangınında 190 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement